Vitamina D3: para que serve, onde encontrar e como saber se há deficiência

Para que serve a vitamina D3?

Ela tem várias funções relevantes, em especial, a capacidade de aumentar a absorção de cálcio pelo intestino, com interferência direta no metabolismo e saúde óssea de maneira geral. Sem ela, só 10 a 15% do cálcio ingerido é absorvido. A substância também é muito importante para o funcionamento adequado do sistema imunológico e da função muscular.

Atua ainda no pâncreas (órgão responsável pela produção de insulina), reduzindo o risco de diabetes; contribui no combate de doenças autoimunes; participa do controle de morte celular, auxiliando na prevenção a alguns tipos de câncer, como de mama e próstata; ajuda na diminuição e redução e controle da pressão arterial, melhorando a parte cardiovascular.

Como deve ser feita a exposição ao sol para adquirir a vitamina D3?

Os raios UVB iniciam as reações enzimáticas na pele que transformam formas de "pré-vitamina D3" em vitamina D3 ativa. O ideal é tomar sol diariamente por, pelo menos, 15 a 20 minutos sem filtro solar. Entretanto, várias questões precisam ser levadas em consideração como tonalidade da pele, estação do ano, horário da exposição, fatores que devem ser definidos conforme orientação de um especialista.

Obviamente, no horário de maior incidência de raios UVB —entre 10h e 16h— o estímulo para produção de vitamina D é maior. No entanto, dermatologistas não recomendam tomar sol nesse horário por causa do aumento no risco de câncer de pele. E, mesmo nos horário de menor concentração de raios UVB (antes das 10h e após as 16h) é possível estimular a produção da vitamina.