Mais qualidade de vida: o que promete remédio aprovado para câncer cerebral

Esse resultado representa uma redução de quase 61% no risco de progressão ou morte dos pacientes que receberam a medicação. "Isso é especialmente importante para preservar a qualidade de vida em pessoas mais jovens", pontua a oncologista clínica Ligia Traldi Macedo, do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que também atua como pesquisadora do Centro de Inovação Teranóstica em Câncer (CancerThera).

Outro destaque da pesquisa é que o período até que uma nova intervenção fosse necessária também foi significativamente maior no grupo que tomou o medicamento: após 24 meses, 83% dos pacientes que usaram vorasidenibe não haviam precisado de outro tratamento, contra 27% dos que receberam o placebo.

O fato de o vorasidenibe ser um comprimido oral e ter poucos efeitos colaterais facilita seu uso. "Esse fator pode torná-lo mais tolerável para os pacientes continuarem com o tratamento em longo prazo. Não é um medicamento curativo, mas é mais uma ferramenta para ajudar a ter um controle da doença por mais tempo", observa Callegaro Filho.

Como funciona o medicamento

O remédio é um comprimido de 10mg ou 40mg de uso diário, que age especificamente sobre mutações nas enzimas metabólicas conhecidas como isocitrato desidrogenases 1 e 2 (IDH-1 e IDH-2), presentes nesses tumores.

Essas alterações genéticas levam à produção excessiva de uma substância chamada 2-hidroxiglutarato (2-HG), que interfere na divisão celular e no DNA normal do paciente, contribuindo para o crescimento do câncer.