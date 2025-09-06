Sem cafeína e álcool: o que funciona para o tratamento da endometriose?

Para tais desconfortos, há quem procure soluções na dieta, sem respaldo científico, recorrendo a ingredientes milagrosos ou excluindo alimentos. "Restrições desnecessárias, sem o aval de profissional de saúde, podem causar prejuízos nutricionais", observa a nutricionista Ana Beatriz Vallilo, também do Einstein.

Excluir glúten e lactose?

Um estudo publicado recentemente no periódico Jama Network, realizado por pesquisadores do Reino Unido e da Irlanda, mostra que modelos alimentares que incentivam a retirada de glúten e laticínios para melhorar a endometriose são os mais populares. A cafeína e as bebidas alcoólicas também apareceram como itens a serem eliminados do dia a dia.

Para chegar a esse panorama, os estudiosos montaram um questionário com 24 perguntas, respondidas por 2.599 participantes. O levantamento revela que as mídias sociais estão entre os principais meios que motivam essas mudanças na dieta.

Há algumas décadas, o glúten tem sido apontado como vilão em muitas situações, embora não existam comprovações científicas de seus efeitos nocivos, exceto para os casos de doença celíaca e intolerância.

O mesmo vale para os laticínios, que são ricos em proteína, vitaminas e sais minerais, e devem ser evitados apenas por quem tem intolerância ou alergia. A exclusão de alimentos fontes de glúten ou lactose só deve acontecer após diagnóstico médico, com a realização de exames.