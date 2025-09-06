Flórida quer eliminar vacinação infantil no estado; quais os riscos disso?

Flórida pode ser primeira a abandonar a imunização das crianças, em sintonia com Robert F. Kennedy Jr. O Secretário de Saúde do governo Trump dispensou todos os 17 experts no painel de conselheiros do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) e substituiu diversos por céticos das vacinações. Estados sempre tiveram liberdade para impor suas próprias políticas de vacinação para crianças em idade escolar, mas seguiam justamente recomendações do CDC.

As vacinas obrigatórias para creches e escolas públicas no estado incluíam imunizantes contra sarampo, catapora, hepatite B, difteria, tétano e coqueluche acelular (DTaP), poliomielite, entre outras. As informações são do site do Departamento de Saúde da Flórida.

Quais são os riscos da medida

Novos surtos e epidemias podem surgir, como já acontece com o sarampo, que havia sido declarado "eliminado" do país em 2000. O CDC confirmou em julho que casos da doença atingiram o maior número dos últimos 25 anos. Os níveis de vacinação para o sarampo (assim como para difteria e poliomielite) entre crianças no jardim de infância caiu durante o ano escolar de 2024-2025, segundo dados do governo federal dos EUA.

Pequenos devem trazer a doença para casa —e atingir familiares vulneráveis por comorbidades ou não vacinados. "Será um grande desastre. Você terá múltiplos surtos de doenças que podem ser prevenidas por vacinas [ao mesmo tempo]", comentou Tina Tan, presidente da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, à Reuters.

Doenças podem não se manter restritas apenas à Flórida. O estado tem grandes índices de turismo doméstico e internacional, o que pode resultar no espalhamento destas condições para outros estados ou até países, ainda segundo Tan.