Flórida quer eliminar vacinação infantil no estado; quais os riscos disso?

O estado americano da Flórida colocará fim na vacinação infantil obrigatória, anunciou na última quarta-feira o cirurgião-geral Joseph Abiodun Ladapo, do Departamento de Saúde.
O que aconteceu
Vacinação obrigatória, inclusive para crianças se matricularem em escolas, é cheia de "desdenho e escravidão". "Quem sou eu como governo ou qualquer outra pessoa, ou quem sou eu como homem aqui para dizer a você o que fazer com o seu corpo?", questionou Ladapo em sua justificativa à imprensa, durante coletiva acompanhada pela agência Reuters.
Plano foi apoiado pelo governador do estado, o republicano Ron DeSantis. No entanto, ainda não está claro se a mudança será feita por meio de um decreto executivo ou se passará pelo legislativo, segundo o jornal "The New York Times". Caso o projeto vá pelo segundo caminho, pode encontrar resistência de democratas como a deputada estadual Anna Eskamani, que classificou a mudança como "um desastre de saúde pública em andamento".
Flórida pode ser primeira a abandonar a imunização das crianças, em sintonia com Robert F. Kennedy Jr. O Secretário de Saúde do governo Trump dispensou todos os 17 experts no painel de conselheiros do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) e substituiu diversos por céticos das vacinações. Estados sempre tiveram liberdade para impor suas próprias políticas de vacinação para crianças em idade escolar, mas seguiam justamente recomendações do CDC.
As vacinas obrigatórias para creches e escolas públicas no estado incluíam imunizantes contra sarampo, catapora, hepatite B, difteria, tétano e coqueluche acelular (DTaP), poliomielite, entre outras. As informações são do site do Departamento de Saúde da Flórida.
Quais são os riscos da medida
Novos surtos e epidemias podem surgir, como já acontece com o sarampo, que havia sido declarado "eliminado" do país em 2000. O CDC confirmou em julho que casos da doença atingiram o maior número dos últimos 25 anos. Os níveis de vacinação para o sarampo (assim como para difteria e poliomielite) entre crianças no jardim de infância caiu durante o ano escolar de 2024-2025, segundo dados do governo federal dos EUA.
Pequenos devem trazer a doença para casa —e atingir familiares vulneráveis por comorbidades ou não vacinados. "Será um grande desastre. Você terá múltiplos surtos de doenças que podem ser prevenidas por vacinas [ao mesmo tempo]", comentou Tina Tan, presidente da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, à Reuters.
Doenças podem não se manter restritas apenas à Flórida. O estado tem grandes índices de turismo doméstico e internacional, o que pode resultar no espalhamento destas condições para outros estados ou até países, ainda segundo Tan.
Há um risco real de diminuição da expectativa de vida, segundo o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Em artigo, a organização explica que a vacinação incompleta (especialmente em crianças até três anos) aumenta as chances de mais infecções ao longo da vida —e de se viver menos. O Unicef cita como referência o caso brasileiro: entre 1940 e 1998, o Brasil estendeu a expectativa de vida de seus cidadãos em cerca de 30 anos devido à prevenção de doenças infecciosas com vacinas, que protegiam não apenas as crianças, mas adultos e idosos que conviviam com elas.
Custo de vida da população aumenta, aponta ainda as Nações Unidas. Com crianças doentes, especialmente nos EUA onde não há serviço público gratuito de saúde, pais terão aumento nos gastos com internações e tratamentos para os pequenos, ou até para si e outros familiares. De maneira geral, pessoas que faltam ao trabalho devido às infecções, por exemplo, afetam a economia local.
A qualidade de vida das pessoas também é afetada pelas sequelas. Doenças como a poliomielite podem causar paralisia dos membros, enquanto o sarampo pode levar à cegueira.
Educação e turismo podem ser prejudicados. Crianças poderão ter mais faltas e seu rendimento afetado pelo período de doença; as férias para outros países que exigem a vacinação dos visitantes serão impossibilitadas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.