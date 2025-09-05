Vitamina B12: quando o excesso pode ser um sinal de alerta?

A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é uma peça-chave no funcionamento do corpo humano. Ela participa da produção de DNA e RNA, da formação das células sanguíneas e dos neurônios, além de proteger a bainha de mielina —uma espécie de "capa protetora" que garante a transmissão de impulsos elétricos entre os neurônios.

O resultado é um sistema nervoso afiado, um coração mais saudável e até mais disposição física e mental. Também tem papel importante no metabolismo das gorduras, convertendo-as em energia.

Curiosamente, esse nutriente não vem diretamente dos animais, mas de bactérias presentes no solo. Quando os herbívoros consomem raízes e pasto, incorporam a vitamina, que chega até nós por meio de alimentos como carnes, ovos, leite e derivados.