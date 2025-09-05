Tem prisão de ventre? Veja 6 táticas para ajudar a driblar o problema

Enquanto algumas pessoas vão ao banheiro como um relógio, outras travam uma verdadeira batalha contra a prisão de ventre. O problema, além de incômodo, pode vir acompanhado de inchaço, gases e dor abdominal.

As causas são variadas: alimentação pobre em fibras, pouca ingestão de água, sedentarismo, uso de certos medicamentos e até doenças neurológicas ou gastrointestinais. A boa notícia é que pequenas mudanças no dia a dia já podem fazer diferença.

Veja algumas a seguir: