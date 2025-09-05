Refri zero é apresentado como forma de 'reduzir danos', mas faz sentido?

"O principal benefício do refrigerante zero é reduzir calorias e açúcar na dieta, substituindo a versão tradicional e ajudando a controlar picos de glicemia e o ganho de peso. Pode servir como recurso de transição para pacientes em processo de mudança alimentar, auxiliando na redução gradual do consumo de refrigerantes", explica Isolda Prado, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

Riscos do consumo frequente

Apesar de não conter açúcar e não engordar, é importante ter cautela: essas bebidas ainda incluem adoçantes e outros componentes químicos que podem afetar a saúde. Por isso, o consumo deve ser moderado e inserido em uma dieta equilibrada.

"É difícil apontar benefícios no consumo de refrigerantes, sejam comuns ou zero açúcar. Para quem já tem o hábito, a versão zero pode ser menos prejudicial, mas focar apenas na redução de calorias e açúcar não garante saúde. O corpo entende nutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras, por isso é essencial buscar equilíbrio nutricional", afirma Thelma Feltrin, nutricionista e membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região.

Entre os riscos do consumo frequente de refrigerantes zero estão: