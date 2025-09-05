Biden passa por cirurgia para tratar câncer de pele; como é o procedimento?

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82, passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas da pele e passa bem. O procedimento, chamado cirurgia de Mohs, acontece meses após ele revelar que foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer da próstata, com "metástase nos ossos".

O que a cirurgia de Mohs

Técnica refinada, precisa e efetiva para o câncer de pele. Através dela, é possível identificar e remover todo o tumor, preservando a pele saudável em torno da lesão, segundo informações da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). O porta-voz de Biden que confirmou a cirurgia à NBC não informou qual seria o tipo de câncer do democrata.

Retira a lesão camada por camada. Durante o procedimento, cada camada é analisada no microscópio até a remoção completa do tumor. Ainda de acordo com a SBD, a precisão pode chegar a 98%. Depois da retirada, é realizada a reconstrução da ferida.