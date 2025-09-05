O que explica aumento de 82% nas internações de jovens por fimose no SUS

O crescimento nas internações sugere que o diagnóstico desse problema tenha se tornado tardio, segundo a SBU. O atendimento hospitalar é mais comum em caso de cirurgia ou urgência, quando já há desconforto para o menino.

Meninos vão menos ao médico. Meninas de 12 a 18 anos vão 18 vezes mais ao ginecologista do que os jovens da mesma idade vão ao urologista. Os dados são do Ministério da Saúde, de 2022, que apontam ainda que as meninas de 12 a 19 anos vão ao médico, em média, 2,5 vezes mais do que os meninos da mesma idade.

No período da covid-19, observou-se uma redução no número de internações, mas após a resolução da pandemia houve uma recuperação sustentada, nos últimos três anos, de mais internações referentes a queixas no prepúcio, mostrando que mais adolescentes estão sendo diagnosticados com esse problema. Roni de Carvalho Fernandes, diretor da Escola Superior de Urologia da SBU

Entenda as condições

A fimose é a condição em que o prepúcio (pele que cobre a "cabeça" do pênis) não consegue ser puxado para expor a glande. Até os três anos, ela pode se resolver sozinha. Após esta fase, é necessário tratamento com pomada ou cirurgia. Segundo a SBU, o ideal é que o procedimento seja feito até os nove anos, antes da entrada na puberdade, quando a recuperação é mais fácil. Isso porque na infância, sem a ação significativa da testosterona, o menino não está sujeito a ereções involuntárias que podem tornar o processo mais doloroso e facilitar o rompimento de pontos.

Já a parafimose é o inverso da fimose. A pele do prepúcio retrai e não consegue voltar para cobrir a glande, "estrangulando" o pênis. Esta situação de urgência pode comprometer a circulação do sangue, causando inchaço, dor intensa e, se não tratada, isquemia e necrose —a morte do tecido da glande. O problema pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em adultos jovens não circuncidados.