Divertem e estimulam: como os jogos de tabuleiro fortalecem o cérebro

Manter o cérebro ativo é uma das estratégias eficazes para prevenir doenças neurológicas na velhice. Demências, como Alzheimer, ainda não têm cura, mas podem ser prevenidas por meio de hábitos que estimulam a mente.

Isso não precisa, necessariamente, envolver medicamentos: atividades simples do cotidiano podem fortalecer a saúde cerebral ao longo da vida.

O que a ciência já comprovou

Um estudo publicado na revista científica JAMA mostrou que pessoas que cultivam hábitos intelectualmente estimulantes, como jogar jogos de raciocínio e estratégia, apresentaram até 9% menos risco de desenvolver demência.