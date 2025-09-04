'Sempre olham com julgamento': ele tem síndrome da 'barriga de ameixa seca'

Carlos nasceu com os testículos "para dentro" e com a barriga com aspecto de "ameixa seca", enrugada e com um leve inchaço. Essas características intrigaram os médicos, o que fez com o menino passasse por diversos exames até chegarem a uma conclusão.

"Com um ano fiz uma cirurgia para a descida dos testículos e correu tudo bem", diz. Somente aos dois anos de idade, recebeu o diagnóstico de síndrome de Prune Belly, caracterizada por malformações congênitas.

Até ida ao mercado virou confusão

Ao longo da infância, ele passou por situações constrangedoras que abalavam sua autoestima. Mesmo não entendendo muito o que tinha, tentava ter uma vida normal, mas era difícil.

Como a aparência da barriga era diferente, enfrentava xingamentos. "Ouvia que eu era barrigudo e cheguei a escutar também que a minha barriga parecia uma vagina."

Uma vez, ao ir ao mercado aos 10 anos de idade, foi questionado por uma funcionária se havia roubado algo e escondido debaixo da blusa, devido ao grande volume na região abdominal.