Sinal de Alzheimer no nariz? Olfato pode indicar doença na fase inicial

Pesquisadores na Alemanha acabam de descobrir uma conexão entre o olfato e a fase inicial da doença de Alzheimer. Publicado na Nature Communications, o estudo sugere que alterações no sentido do cheiro podem servir como um sinal precoce, abrindo caminho para intervenções antes do surgimento de sintomas cognitivos clássicos, como perda de memória.

De acordo com Jochen Herms, da Universidade de Munique, o cérebro tem seu próprio sistema de defesa, formado por células chamadas microglia. Elas funcionam como "faxineiras" do cérebro, limpando células danificadas ou ameaças.

No caso do Alzheimer, essas microglia acabam atacando algumas fibras nervosas importantes que ligam a parte do cérebro responsável pelo olfato (o bulbo olfativo) a outra região que ajuda a perceber cheiros (o locus coeruleus).