O que revela o hábito de deixar a casa bagunçada, segundo a psicologia

Sabia que a desorganização de sua casa pode ser um retrato do seu estado emocional?

A bagunça externa costuma ter relação com a bagunça interna da pessoa. É comum que as desordens de dentro (do inconsciente, subjetivas) causem as de fora.

E o contrário também é possível. Ou seja: a desordem que se espalha pelo ambiente pode ser sintoma —e também agravante— de questões psicológicas.