O que causa a diverticulite, quadro que fez Raul Gil ser internado

Raul Gil, 87, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. A assessoria do hospital informou que o quadro é estável, com previsão de alta nos próximos dias.

Diverticulite é uma inflamação ou infecção de um ou mais divertículos. Eles são uma deformidade anatômica (provavelmente degenerativa) que leva à formação de pequenas bolsas na parede do intestino grosso. A presença destes é definida genericamente pelos médicos como diverticulose.

O que causa a doença?

Causas ainda são incertas, mas há alguns fatores. Entre eles estão a motilidade (movimento) intestinal, a alteração da flora bacteriana, a dieta e a genética, sendo que esse último fator prevalece em 40%-50% dos casos. Já no caso da alimentação, algumas das situações que podem levar à doença são: