Autismo em adultos: 7 sinais para ficar atento e como tratar

O autismo é geralmente identificado na infância, mas não é raro que muitos só descubram a condição já na vida adulta.

O transtorno do espectro autista (TEA) pode se manifestar em diferentes graus e, nos casos mais leves, passar despercebido por anos. Sem diagnóstico, pessoas dentro do espectro acabam se sentindo deslocadas, diferentes, sem entender por quê — e muitas vezes carregam essa sensação por décadas.

Por que o diagnóstico pode atrasar?

Diversos fatores contribuem para que a condição não seja percebida cedo: falta de informação, dificuldade de acesso ao sistema de saúde e até questões emocionais ou financeiras da família. Soma-se a isso o estigma em torno da neurodivergência, que faz com que muitos evitem investigar os sinais.