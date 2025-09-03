Você pode até sentir prazer: como o corpo reage ao medo?

Um dos instintos mais primitivos da espécie humana é o medo. Quando o cérebro detecta perigo, ele dispara um alarme que mobiliza todo o organismo para a sobrevivência. O corpo entra em estado de prontidão: órgãos vitais são protegidos, músculos se preparam para agir, e a mente foca apenas em lutar ou fugir.

Essa resposta, no entanto, não é uniforme. Cada pessoa sente o medo de um jeito: para alguns, ele ensina cautela e evita riscos; para outros, pode ser paralisante, causar sofrimento e atrapalhar o dia a dia.

Abaixo, algumas das reações mais comuns ao medo: