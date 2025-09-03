Vai para academia à noite e não sabe o que comer? Evite algumas armadilhas

Para muita gente, o único horário viável para treinar é à noite. Mas surge uma dúvida recorrente: o que comer antes e depois da atividade para garantir energia, boa recuperação e ainda dormir bem? A ciência da nutrição e da endocrinologia traz respostas que ajudam a montar refeições estratégicas e a evitar armadilhas comuns.

A equação da energia e do sono

Treinar no fim do dia exige cuidados diferentes de quem se exercita de manhã ou à tarde. Isso porque a refeição pré-treino normalmente se confunde com o jantar. Se for muito pesada, compromete a performance; se for insuficiente, falta energia. A solução é apostar em preparações leves, de fácil digestão, que forneçam glicose ao músculo sem sobrecarregar o estômago.

Além disso, o exercício estimula a liberação de hormônios como adrenalina, noradrenalina e hormônio do crescimento (GH). Eles são essenciais para a performance e a recuperação muscular, mas podem atrapalhar o início do sono se o treino terminar muito próximo da hora de deitar.