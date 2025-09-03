Sonha sempre em cores ou em preto e branco também? O que diz a ciência

Psicólogos, psiquiatras, neurologistas e até antropólogos estudam esses fenômenos, tentando decifrar os mistérios que cada mente cria enquanto dormimos. Afinal, sonhos podem revelar de tudo um pouco sobre nós.

Cores, preto e branco e memória do sonho

Uma das perguntas mais frequentes sobre sonhos é se eles aparecem somente em cores ou também em tons de preto e branco.

Em um artigo publicado no site The Conversation, Kimberly Fenn, professora de psicologia da Universidade do Estado de Michigan, diz que a maioria das pessoas relata sonhar em cores, embora essa porcentagem possa subestimar a realidade, já que os cientistas dependem apenas das lembranças dos sonhadores — não existe tecnologia capaz de registrar exatamente as imagens na mente durante o sono.

Segundo Kimberly, a idade influencia a percepção das cores nos sonhos. Pessoas mais velhas podem relatar menos cores, possivelmente porque cresceram assistindo a filmes, fotografias e programas de televisão em preto e branco.

Isso levanta outras questões: será que essas pessoas sonham realmente em tons monocromáticos, ou apenas lembram os sonhos dessa forma? E antes da invenção das imagens em preto e branco, como os sonhos eram descritos?