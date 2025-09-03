Queijo na dieta? Pode, sim! Aproveite os benefícios do minas frescal

O queijo é um alimento saudável, fonte de proteínas, vitaminas e minerais importantes para o organismo. No entanto, por ser rico em gordura animal, muitas pessoas acreditam que o laticínio deve ser evitado, especialmente em dietas para perda de peso.

Mas o queijo pode, sim, fazer parte do cardápio de quem busca emagrecer. Basta escolher os tipos certos. Os queijos mais maturados (provolone, parmesão, gorgonzola) costumam ter mais gordura e, consequentemente, são mais calóricos. Por isso, devem ser consumidos com moderação. Já os "brancos", como ricota, cottage e minas frescal costumam ser mais indicados por nutricionistas para quem está de dieta.

Entre esses, o minas frescal é o que costuma agradar a todos. Ele tem sabor suave, textura macia e úmida e combina muito bem com sanduíches, saladas e frutas. Além de proteínas de alto valor biológico, oferece cálcio, fósforo, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B (como B2 e B12). São 72 calorias em uma porção de 30 g. Veja a seguir alguns benefícios deste laticínio para nosso organismo: