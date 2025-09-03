O que acontece no corpo após três dias totalmente sem comida e água?

Se a reintrodução for feita de forma abrupta, pode surgir a síndrome da realimentação, um distúrbio grave em que o organismo, enfraquecido pelo jejum prolongado, não consegue lidar com a carga repentina de calorias. Isso pode levar a arritmias, insuficiência respiratória e até falência cardíaca.

Sem água, a vida entra em risco

Enquanto é possível suportar semanas sem alimentos, ficar sem água é muito mais perigoso. A média de sobrevivência varia entre dois e quatro dias, dependendo da idade, saúde geral e condições do ambiente. Em locais quentes, esse prazo pode ser ainda menor.

A explicação é simples: a água é o principal componente do corpo e participa de praticamente todas as funções vitais — desde a digestão até a regulação da temperatura e eliminação de resíduos. Quando o organismo começa a se desidratar, aparecem os primeiros sintomas:

Sede intensa;

Boca e pele secas;

Urina escassa e escura;

Dor de cabeça e cansaço;

Palpitações e tontura.

Com três dias sem hidratação, o quadro se agrava. O sangue fica mais espesso, o coração trabalha sob sobrecarga, a pressão arterial cai e os rins entram em colapso, já que não conseguem filtrar as toxinas acumuladas. Esse processo pode evoluir para insuficiência renal aguda, condição que ameaça a vida.