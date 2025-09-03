'Pico da infelicidade' da meia-idade agora começa na juventude, diz estudo

Americanos e britânicos foram os primeiros grupos estudados. Os cientistas analisaram dados da saúde mental, que incluíam respostas a questionários, de dois estudos de longo prazo: mais de 10 milhões de adultos acompanhados pelo CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) entre 1993 e 2004. Eles também estudaram 40 mil lares britânicos entre 2009 e 2023 que participaram do UK Household Longitudinal Study.

Nestas duas populações, a infelicidade tende a diminuir quanto mais se envelhece —ou seja, o pico da insatisfação está na juventude. O mal-estar não muda significativamente a partir dos 45 anos, solidificando o mau estado da saúde mental das faixas etárias anteriores.

Níveis de desespero nos EUA entre 2009 e 2024: curva em "U" desapareceu e dá lugar a uma queda dos níveis de infelicidade consistentes ao longo da vida. Os mais jovens é que sofrem mais Imagem: Reprodução/PlosOne

Em seguida, cientistas analisaram se dois milhões de pessoas de outros 44 países também se sentiam assim. Os dados eram do banco Global Minds Dataset e foram coletados entre 2020 e 2025.

A conclusão foi que o pico da infelicidade da meia-idade desapareceu no mundo inteiro. As razões para esta insatisfação seguem indeterminadas, mas os pesquisadores teorizam que os impactos de longo prazo da Grande Recessão —período de queda de emprego para os mais jovens pós-crise financeira de 2008— possam ter colaborado para o problema por dificultar o acesso à saúde mental, de maneira particular ou sistêmica.

Mulheres jovens passaram a "sofrer" mais. Ao analisar as diferenças entre os sexos da população com menos de 25 anos globalmente, os cientistas descobriram que a saúde mental das mulheres é pior do que a dos homens em todos os 44 países, com índices mais altos de desespero e tendências suicidas.