'Pico da infelicidade' da meia-idade agora começa na juventude, diz estudo

O antigo "pico da infelicidade", uma fase da vida bem-documentada que antes tendia a acontecer na meia-idade, agora não existe mais. A conclusão é de uma pesquisa de estudiosos da University College London e do Institute for Fiscal Studies, ambos no Reino Unido, e da Darmouth College, nos EUA, publicada no periódico Plos One.
O que aconteceu
Infelicidade já se inicia na juventude. O estudo sugere que a deterioração na saúde mental dos jovens da geração Z, tanto em comparação com as das gerações mais velhas, quanto ao ser analisada isoladamente.
Pico de insatisfação —uma curva em "U"— era observado por volta dos 50 anos desde 2008. Nesta fase, o bem-estar da população tendia a se deteriorar, antes de se recuperar anos depois.
Americanos e britânicos foram os primeiros grupos estudados. Os cientistas analisaram dados da saúde mental, que incluíam respostas a questionários, de dois estudos de longo prazo: mais de 10 milhões de adultos acompanhados pelo CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) entre 1993 e 2004. Eles também estudaram 40 mil lares britânicos entre 2009 e 2023 que participaram do UK Household Longitudinal Study.
Nestas duas populações, a infelicidade tende a diminuir quanto mais se envelhece —ou seja, o pico da insatisfação está na juventude. O mal-estar não muda significativamente a partir dos 45 anos, solidificando o mau estado da saúde mental das faixas etárias anteriores.
Em seguida, cientistas analisaram se dois milhões de pessoas de outros 44 países também se sentiam assim. Os dados eram do banco Global Minds Dataset e foram coletados entre 2020 e 2025.
A conclusão foi que o pico da infelicidade da meia-idade desapareceu no mundo inteiro. As razões para esta insatisfação seguem indeterminadas, mas os pesquisadores teorizam que os impactos de longo prazo da Grande Recessão —período de queda de emprego para os mais jovens pós-crise financeira de 2008— possam ter colaborado para o problema por dificultar o acesso à saúde mental, de maneira particular ou sistêmica.
Mulheres jovens passaram a "sofrer" mais. Ao analisar as diferenças entre os sexos da população com menos de 25 anos globalmente, os cientistas descobriram que a saúde mental das mulheres é pior do que a dos homens em todos os 44 países, com índices mais altos de desespero e tendências suicidas.
Esta é uma grande mudança em relação ao passado, quando o mal-estar psicológico chegava ao seu pior momento na meia-idade. As razões para esta mudança são discutíveis, mas nossa preocupação é que hoje haja uma séria crise de saúde mental entre os mais jovens que precise ser abordada. Alex Bryson, professor do Instituo de Pesquisa Social da University College London e um dos autores do estudo, em comunicado
A pandemia de covid-19 também pode ter provocado um grande salto de sofrimento mental. O uso exacerbado das redes sociais também é uma hipótese levantada pelos estudiosos, que anunciaram que pretendem investigar quais os pesos destas possíveis causas nas próximas etapas do estudo.
Procure ajuda
Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188 [https://cvv.org.br/ligue-188/], e também atende por email [https://cvv.org.br/e-mail/], chat [https://cvv.org.br/chat/] e pessoalmente [https://cvv.org.br/postos-de-atendimento/]. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.