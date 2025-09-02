VivaBem no Seu Tempo: Flávia Alessandra comanda evento para público 45+

Anote na agenda: a terceira edição de VivaBem no Seu Tempo, evento de VivaBem voltado para a geração com mais de 45 anos, será realizada em 20 de setembro (sábado), no bairro do Butantã, em São Paulo.

Sob o comando da atriz e apresentadora Flávia Alessandra, a programação contará com bate-papos com Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello, o casal Olivier Anquier e Adriana Alves e Miá Mello. Eles vão falar sobre a importância de viver plenamente hoje e amanhã, as mudanças na vida, no relacionamento e no corpo que ocorrem com a maturidade e os cuidados para ter longevidade.