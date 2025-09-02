Transplante parcial de coração que salvou bebê pode mudar cirurgia infantil

Um transplante parcial de coração que salvou um recém-nascido em 2022 alcançou resultados promissores em novo estudo, publicado na quarta-feira passada e feito com outros pacientes. Técnica pode revolucionar o campo da cirurgia cardíaca infantil, acreditam cientistas da Universidade Duke, nos EUA.
O que aconteceu
O pequeno Owen Monroe, hoje com três anos de idade, foi diagnosticado com "tronco arterioso" ainda na barriga da mãe. Este defeito congênito raro no coração cria apenas um único vaso largo saindo do coração, em vez das duas artérias (aórtica e pulmonar) separadas. Para sobreviver, o menino precisaria de diversas cirurgias antes de chegar à puberdade.
Bebê nasceu na fase terminal da insuficiência cardíaca. Em poucas horas, ele precisava de 20 a 30 medicações intravenosas para se manter vivo, mas a solução não era permanente.
Os médicos descobriram que o bebê tinha uma complicação adicional. A válvula aórtica estava "vazando", por isso ele precisaria de novas válvulas ou de um novo coração imediatamente.
As técnicas cirúrgicas disponíveis para tentar reparar o tronco arterioso são arriscadas. Cerca de dois terços das crianças morrem em até um ano da operação. Além disso, órgãos novos dependem de disponibilidade e compatibilidade, uma conta que nem sempre fecha. E os médicos temiam exatamente que Owen não tivesse tanto tempo para esperar.
Atualmente, leva-se cerca de seis meses para uma criança de sua idade conseguir um coração, e não tínhamos aquele tempo. Apesar de termos o colocado na lista para um transplante de coração normal, suspeitávamos que não chegaríamos tão longe. Joseph Turek, chefe da cirurgia cardíaca pediátrica do Centro Médico da Universidade Duke
O médico de Owen, Joseph Turek, sugeriu então uma nova cirurgia: o transplante parcial de tecidos vivos. Ele só havia executado a técnica revolucionária em cinco porquinhos antes de operar o bebê, mas ela poderia reduzir o tempo de espera por um doador.
Além disso, se ele recebesse o coração de um bebê que já morreu, precisaria de outro coração maior quando crescesse —o que não seria necessário com o tecido vivo. Neste caso, as novas partes do coração poderiam crescer com Owen e dariam a ele a chance de uma vida mais próxima da normal. Assim, seus pais concordaram com a cirurgia.
Com 17 dias de vida, ele recebeu o primeiro transplante parcial de coração do mundo, em abril de 2022. Ele recebeu a raiz aórtica e a pulmonar (com suas respectivas válvulas) do coração de uma menina de dois dias de vida. Ela teve morte cerebral após um parto complicado em que não houve oxigenação suficiente. É possível assistir ao procedimento aqui.
A cirurgia de Owen durou oito horas, mas sua recuperação foi um sucesso, e ele deixou o hospital sete semanas depois. Em um comunicado, o hospital informou 20 meses após o procedimento que os pais de Owen não percebiam diferenças claras entre o seu desenvolvimento e os de outros bebês. Todas as suas consultas confirmaram que seu coração funcionava normalmente e as válvulas não apresentavam vazamentos.
Owen é esperança para outros pacientes
O time de Duke anunciou na quarta que já realizou 19 transplantes parciais com válvulas "vivas" em pacientes com diferentes doenças. Em novo estudo publicado no Journal of the American Medical Association, eles demonstram que as válvulas novas dos pacientes operados entre abril de 2022 e dezembro de 2024 têm acompanhado o crescimento das crianças.
Este estudo mostra que o transplante parcial de coração não é apenas um sucesso isolado, é uma opção versátil que pode ser utilizada para uma série de doenças do coração. Estamos vendo válvulas que crescem, funcionam bem e exigem menos medicações imunossupressoras que um transplante total do coração. É uma grande vitória para estas crianças e suas famílias. Joseph Turek, em comunicado à imprensa
Cirurgia atendeu a pacientes jovens de diversas idades. Entre os operados pelo time de Turek estão desde recém-nascidos a adolescentes que sofriam de tronco arterioso, tetralogia de Fallot (má-formação de septo ventricular, aorta, válvula e ventrículos), entre outros problemas congênitos.
O sucesso foi baseado na medição das válvulas através de ultrassonografias. Elas detectaram função normal e crescimento da área transplantada.
Nenhum dos pacientes precisou de uma nova cirurgia para corrigir falência de válvulas até o momento. Em um caso, a criança teve que parar de tomar medicações contra a rejeição por causa de uma infecção não relacionada, mas a válvula continuou a crescer e funcionar normalmente.
Este caso nos dá esperança que algumas crianças não precisem de imunossupressão para toda a vida. Isso é importante porque estas medicações podem causar efeitos colaterais sérios ao longo do tempo. Douglas Overbey, um dos autores do estudo e membro da equipe, além de professor assistente no departamento de cirurgia da Universidade Duke
Médicos são cautelosos e afirmam que este transplante ainda precisa de mais estudos. Mas eles acreditam que os resultados são encorajadores, assim como a mãe de Owen —que acabou de entrar no jardim de infância e leva uma vida normal. Ao jornal The New York Times, ela admitiu que ninguém sabe quanto tempo suas válvulas podem durar. "Mas nós não focamos no negativo. Estamos apenas incrivelmente gratos por cada momento que temos com ele."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.