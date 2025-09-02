Transplante parcial de coração que salvou bebê pode mudar cirurgia infantil

Owen Monroe antes da cirurgia e após: ele se recupera bem do transplante parcial de coração pioneiro até hoje Imagem: Divulgação/Universidade Duke

Os médicos descobriram que o bebê tinha uma complicação adicional. A válvula aórtica estava "vazando", por isso ele precisaria de novas válvulas ou de um novo coração imediatamente.

As técnicas cirúrgicas disponíveis para tentar reparar o tronco arterioso são arriscadas. Cerca de dois terços das crianças morrem em até um ano da operação. Além disso, órgãos novos dependem de disponibilidade e compatibilidade, uma conta que nem sempre fecha. E os médicos temiam exatamente que Owen não tivesse tanto tempo para esperar.

Atualmente, leva-se cerca de seis meses para uma criança de sua idade conseguir um coração, e não tínhamos aquele tempo. Apesar de termos o colocado na lista para um transplante de coração normal, suspeitávamos que não chegaríamos tão longe. Joseph Turek, chefe da cirurgia cardíaca pediátrica do Centro Médico da Universidade Duke

O médico de Owen, Joseph Turek, sugeriu então uma nova cirurgia: o transplante parcial de tecidos vivos. Ele só havia executado a técnica revolucionária em cinco porquinhos antes de operar o bebê, mas ela poderia reduzir o tempo de espera por um doador.

Além disso, se ele recebesse o coração de um bebê que já morreu, precisaria de outro coração maior quando crescesse —o que não seria necessário com o tecido vivo. Neste caso, as novas partes do coração poderiam crescer com Owen e dariam a ele a chance de uma vida mais próxima da normal. Assim, seus pais concordaram com a cirurgia.