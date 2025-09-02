Amostras de 'sangue branco' viralizam: o que cor pode significar para saúde

Imagens de tubinhos com amostras de sangue chamaram atenção nas redes sociais nos últimos dias por causa da coloração. Além do tom escuro do sangue no fundo dos recipientes, vê-se uma camada mais clara em cima, de aparência leitosa.

Quem publicou as fotos inicialmente afirma que se trata, em tese, do sangue de pessoas com colesterol alto e com obesidade. Ou seja, seriam amostras com alta concentração de gordura.

Mas o que são essas cores? É possível identificar um problema só pelas características visíveis do sangue? A resposta é que o tubinho com camada clara de aparência leitosa revela sangue com alto teor de triglicérides (e não necessariamente de colesterol).