Amostras de 'sangue branco' viralizam: o que cor pode significar para saúde

Imagens de tubinhos com amostras de sangue chamaram atenção nas redes sociais nos últimos dias por causa da coloração. Além do tom escuro do sangue no fundo dos recipientes, vê-se uma camada mais clara em cima, de aparência leitosa.
Quem publicou as fotos inicialmente afirma que se trata, em tese, do sangue de pessoas com colesterol alto e com obesidade. Ou seja, seriam amostras com alta concentração de gordura.
Mas o que são essas cores? É possível identificar um problema só pelas características visíveis do sangue? A resposta é que o tubinho com camada clara de aparência leitosa revela sangue com alto teor de triglicérides (e não necessariamente de colesterol).
Sangue em partes
O sangue em duas fases (cor escura e cor clara) é obtido após centrifugação. O procedimento é realizado em uma máquina para separar os componentes do sangue, de acordo com a finalidade do exame laboratorial.
É possível usar o sangue total, o plasma ou o soro. Nas imagens, a parte superior corresponde ao plasma ou ao soro e a parte inferior, à camada de células sanguíneas ou ao sangue coagulado.
Plasma e soro são partes líquidas do sangue e têm cor amarelada. Normalmente, a aparência é límpida e translúcida, mas alterações no organismo podem deixá-los turvos e leitosos.
Gordura no sangue
Triglicérides são moléculas de gordura presentes no sangue. O organismo consegue produzi-las e sua função é armazenar energia. Mas a maioria vem dos alimentos que ingerimos, principalmente aqueles ricos em gordura saturada e carboidrato.
Em excesso, essa gordura traz riscos à saúde. Altas taxas de triglicérides (ou triglicerídeos) estão associadas à pancreatite, acúmulo no fígado e doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.
Aspecto do sangue também muda. A aparência leitosa observada nas imagens ocorre devido à quantidade elevada de triglicérides circulando no sangue. É o chamado soro ou plasma lipêmico.
O sangue leitoso é sugestivo de excesso de triglicérides circulantes no sangue, o que pode ser transitório, após uma alimentação rica em gordura, ou pode ser decorrente de um distúrbio no metabolismo de lipídeos. Conseguimos distinguir com a coleta de uma amostra após um período de jejum de 12 horas.
Cristina Khawali, endocrinologista na Dasa
Por isso, o preparo para o exame é importante. Algumas orientações são recomendadas antes da coleta para minimizar possíveis interferências nos resultados, como manter os hábitos alimentares de costume, evitar exercícios físicos extenuantes e não consumir bebidas alcoólicas.
E o colesterol?
"Cor" do sangue não define colesterol alto. O colesterol é outra gordura importante para o funcionamento do organismo. Ele atua nas membranas das células e na produção de hormônios. Cerca de 70% dele é produzido pelo corpo e 30% vêm dos alimentos que comemos. Em excesso, também traz riscos cardiovasculares.
Existem pessoas que apresentam níveis elevados de colesterol com valores normais de triglicerídeos, assim como aquelas com valores elevados de triglicerídeos e colesterol normal, ou ainda com ambos os valores elevados.
Nairo Sumita, patologista clínico e consultor médico em bioquímica clínica do Grupo Fleury
Da mesma forma, a aparência do sangue não indica obesidade. Embora a doença esteja associada a altos níveis de colesterol e triglicérides, não é possível concluir o perfil da pessoa apenas pela imagem que viralizou.
Existem pessoas com obesidade que apresentam níveis adequados de colesterol total e das frações de colesterol, bem como pessoas sem obesidade ou sobrepeso que apresentam níveis elevados de colesterol total e das frações do colesterol.
Nairo Sumita
Os fatores de risco para colesterol alto são variados. Incluem dieta inadequada, sedentarismo, obesidade ou sobrepeso, diabetes, tabagismo, doença renal, hipotireoidismo e uso de medicamentos como corticosteroides e anticoncepcionais.
Há fatores que não podem ser controlados. Algumas pessoas têm predisposição genética para níveis elevados de colesterol, caso da hipercolesterolemia familiar. Idade e sexo também contribuem: o colesterol tende a aumentar com a idade e, após a menopausa, as mulheres também podem ter LDL (colesterol "ruim") elevado.
