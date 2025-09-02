Nariz entupido? 8 formas de aliviar a congestão nasal

Respirar sem esforço é algo tão natural que só damos valor quando o nariz resolve bloquear a passagem de ar. A congestão nasal surge quando os vasos sanguíneos da região estão inflamados ou quando há excesso de produção de muco, situação comum em gripes, resfriados, sinusites e alergias.

Na maioria dos casos, o incômodo some sozinho. Mas, até lá, é capaz de provocar noites mal dormidas, dores de cabeça e muito desconforto. Medicamentos como descongestionantes e antialérgicos podem ser indicados em situações mais graves — sempre sob orientação médica. O problema é que o uso prolongado de sprays nasais, por exemplo, pode causar o chamado efeito rebote, piorando a obstrução.

Por isso, antes de recorrer à farmácia, vale testar soluções simples, naturais e sem contraindicação. Confira nove estratégias que podem ajudar a desentupir o nariz: