Mosca-da-bicheira: conheça o parasita que come carne e seus sintomas

Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram o primeiro caso humano de bicheira-do-Novo-Mundo no país, em um paciente que havia retornado de viagem à América Central.

O episódio, investigado pelo Departamento de Saúde de Maryland e pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), chamou atenção para um parasita pouco conhecido, mas capaz de causar sérios danos.

A mosca-da-bicheira (Cochliomyia hominivorax) atinge animais de sangue quente —incluindo seres humanos. Essa espécie, comum em regiões tropicais e subtropicais, é responsável por uma condição chamada miíase, mais conhecida popularmente como "bicheira". O problema começa quando a fêmea deposita centenas de ovos em feridas abertas, orifícios naturais (como ouvido, nariz e boca) ou mesmo pequenas lesões na pele.