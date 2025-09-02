Fazer isso 1 a 2 horas antes de dormir pode ajudar a adormecer mais rápido

Chegar em casa cansado, deitar na cama e...nada de sono. O corpo pede descanso, mas a mente não desliga. Esse descompasso é comum.

A ciência já se debruçou em pesquisas do sono, e um estudo apontou uma relação curiosa entre um hábito e o adormecimento: um banho quente, tomado de 1 a 2 horas antes de deitar, pode ajudar no sono.

A pesquisa da Universidade do Texas (EUA), publicada no periódico Sleep Medicine Reviews, mostra que banhar-se em água entre 40ºC e 42ºC nesse intervalo de tempo acelera o início do sono em até 10 minutos e melhora a qualidade da noite de descanso.