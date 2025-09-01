VivaBemUOL
'Todos os 3 testes de farmácia deram positivo, mas eu não estava grávida'

Simone Machado
Colaboração para VivaBem
Atualizada em
Testes acusaram gravidez, mas não havia um embrião Imagem: Arquivo pessoal

A empresária Radarany Rodrigues da Silva, 22, acreditava estar grávida, fez três testes de farmácia e todos deram resultado positivo. O exame de sangue também indicava gravidez.

Porém, ao fazer o exame de ultrassom transvaginal, foi descoberto que, na verdade, ela tinha gravidez molar, uma complicação rara que se não tratada pode evoluir para um câncer. Rada contou sua história a VivaBem.

'Alegria tomou conta da família'

"Em junho, minha menstruação atrasou e, como meu marido e eu não estávamos nos prevenindo, a ideia de uma gravidez surgiu naturalmente. Fomos até a farmácia, comprei um teste de gravidez de fita e fiz em casa.

Quando vi as duas listrinhas, meu coração disparou: eu estava grávida. Para ter certeza, refiz o exame mais duas vezes e, para minha surpresa, os três deram positivo.

Naquele momento, ficamos muito felizes. Contei a novidade para minha mãe e meus cunhados. A alegria tomou conta de toda a nossa família.

Marquei a consulta com uma obstetra para aquela mesma semana, e ela pediu todos os exames necessários.

Fiz o beta HCG [um exame de sangue que quantifica a presença do hormônio gonadotrofina coriônica humana] que deu bem alto, confirmando a gestação que já parecia certa. Passei aquela semana vivendo a expectativa de uma nova vida. Já me via mãe, pesquisava decoração para o quarto, o enxoval e como seria o chá revelação.

Todo esse sonho durou exatos seis dias, até a data em que eu fiz o exame de ultrassom transvaginal e tudo mudou.

'Médica me olhava em silêncio'

Até a hora em que cheguei no consultório médico, estava tudo normal. Eu nem imaginava o que iria acontecer dali para frente.

Entrei na sala, deitei na maca, apreensiva, esperando ver a imagem de um pequeno embrião na tela. Mas a médica não falava nada, ela me olhava em silêncio e eu percebi que aquela situação não era normal.

Ao terminar o exame, ela pediu para eu me sentar com meu marido e explicou que não havia gestação. Eu provavelmente havia tido um aborto espontâneo.

Naquele momento eu não ouvia mais nada do que ela me explicou. Meu chão se abriu e eu só conseguia pensar que eu não teria mais um bebê. Cheguei em casa arrasada e logo liguei para a minha cunhada. Sem entender bem o que havia acontecido, marcamos um outro médico para que ele pudesse avaliar meu caso.

Um novo exame de ultrassom transvaginal foi solicitado e dessa vez minha cunhada me acompanhou. Ao final do exame, o médico disse que o que eu tinha na verdade era uma gravidez molar.

'Condição faz o corpo acreditar que está grávido'

Foi a pela primeira vez que ouvi sobre essa condição rara, que faz o corpo acreditar que está grávido, mas em que não há desenvolvimento de um embrião. O que surge, na verdade, são umas espécies de molas no útero. Na imagem, elas parecem umas bolinhas, ficam agrupadas como se fossem um cacho de uvas.

O médico me acalmou, mas disse que eu precisava fazer a curetagem porque aquelas 'molas' que haviam se formado no meu útero poderiam evoluir para um câncer.

Fiquei com muito medo, mas na mesma semana fiz o procedimento para limpar meu útero e durante um ano farei acompanhamento médico para ver se a condição não vai voltar.

Durante o primeiro mês após o diagnóstico, eu fiz o exame beta HCG toda semana para acompanhar se meu nível hormonal estava baixando: essa queda significa que a limpeza do útero deu certo e não tenho mais a doença. Agora, estou no segundo mês do tratamento e sigo fazendo os exames uma vez por mês.

Os médicos falam para aguardar um pouco para engravidar para que a condição não volte e prejudique uma gravidez. Meu médico indicou ficar um ano me cuidando para não engravidar nesse período e, depois desse tempo, tentar novamente.

Tudo o que aconteceu mexeu muito comigo e também estou cuidando do meu emocional porque você se sentir grávida e ver tudo escorrendo das suas mãos, sem poder fazer nada, foi muito difícil e passei um processo de luto.

O que é a gravidez molar

A gravidez molar, ou mola hidatiforme, acontece quando há um crescimento anormal do tecido trofoblástico, que formaria a placenta. Em vez de sustentar o desenvolvimento de um feto, esse tecido cresce de forma desordenada dentro do útero. Esse crescimento anormal pode ser desencadeado por um "erro" na fecundação —e o fator genético também pode estar envolvido.

Na maioria das vezes o embrião não chega a se formar. Nos casos em que o embrião se desenvolve, ele tem alterações genéticas que determinam malformações que o tornam inviável, resultando em sua morte nas fases iniciais da gravidez.
Sue Yazaki Sun, presidente da Comissão Nacional Especializada em Doença Trofoblástica Gestacional da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)

O organismo reage como se houvesse uma gestação já que o tecido da placenta está crescendo de maneira desordenada. Os níveis de hormônio HCG sobem, fazendo com que os sintomas semelhantes aos de uma gestação apareçam e os exames de farmácia acusem positivo para gravidez.

Pode haver uma mola completa ou uma mola incompleta. Uma tem a formação do embrião e a placenta é completamente doente; e na outra não tem formação de embrião. Mas em ambas esse tecido molar acaba produzindo muito beta HCG e é por isso que, se a gente faz um exame de sangue, ele está alto. Também interfere na função da tireoide, fazendo com que a mulher tenha náusea e vômito no início.
Raquel Magalhães, ginecologista do Hospital Nove de Julho

Rara, a condição pode trazer complicações para a saúde da mulher como hemorragia, choque hipovolêmico, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, arritmia cardíaca, torção do ovário e embolia pulmonar. "A longo prazo, uma parte das pacientes pode desenvolver doença trofoblástica gestacional persistente, que exige acompanhamento rigoroso, pois pode evoluir para formas malignas. Felizmente, quando tratada e acompanhada adequadamente, a chance de cura é muito alta", diz Maurício Abrão, ginecologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

O tratamento inicial geralmente consiste na retirada do tecido que se desenvolveu de maneira anormal e no acompanhamento constante dos níveis do hormônio HCG até que se normalizem. Nesse período, recomenda-se que a mulher não engravide, pois uma nova gestação poderia mascarar alterações nos exames. O tempo de espera costuma ser de seis meses a um ano.

