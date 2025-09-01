'Todos os 3 testes de farmácia deram positivo, mas eu não estava grávida'

Na maioria das vezes o embrião não chega a se formar. Nos casos em que o embrião se desenvolve, ele tem alterações genéticas que determinam malformações que o tornam inviável, resultando em sua morte nas fases iniciais da gravidez.

Sue Yazaki Sun, presidente da Comissão Nacional Especializada em Doença Trofoblástica Gestacional da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)

O organismo reage como se houvesse uma gestação já que o tecido da placenta está crescendo de maneira desordenada. Os níveis de hormônio HCG sobem, fazendo com que os sintomas semelhantes aos de uma gestação apareçam e os exames de farmácia acusem positivo para gravidez.

Pode haver uma mola completa ou uma mola incompleta. Uma tem a formação do embrião e a placenta é completamente doente; e na outra não tem formação de embrião. Mas em ambas esse tecido molar acaba produzindo muito beta HCG e é por isso que, se a gente faz um exame de sangue, ele está alto. Também interfere na função da tireoide, fazendo com que a mulher tenha náusea e vômito no início.

Raquel Magalhães, ginecologista do Hospital Nove de Julho

Rara, a condição pode trazer complicações para a saúde da mulher como hemorragia, choque hipovolêmico, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, arritmia cardíaca, torção do ovário e embolia pulmonar. "A longo prazo, uma parte das pacientes pode desenvolver doença trofoblástica gestacional persistente, que exige acompanhamento rigoroso, pois pode evoluir para formas malignas. Felizmente, quando tratada e acompanhada adequadamente, a chance de cura é muito alta", diz Maurício Abrão, ginecologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

O tratamento inicial geralmente consiste na retirada do tecido que se desenvolveu de maneira anormal e no acompanhamento constante dos níveis do hormônio HCG até que se normalizem. Nesse período, recomenda-se que a mulher não engravide, pois uma nova gestação poderia mascarar alterações nos exames. O tempo de espera costuma ser de seis meses a um ano.