Academia está cheia e você troca ordem dos aparelhos? Tática não é a melhor

Em academias lotadas, é comum ver pessoas que praticam musculação pulando de aparelho em aparelho conforme encontram espaço. Parece inofensivo, mas a ciência mostra que a sequência dos exercícios não é mero detalhe: ela pode ser a chave para evoluir ou para estagnar.

A sequência de movimentos funciona como uma espécie de roteiro invisível que orienta o corpo. Ela interfere no desempenho (quanto peso você consegue levantar e quantas repetições faz), na segurança e nos resultados.

Como se define a sequência de exercícios

O ponto de partida é sempre o objetivo do aluno. O que é mais importante vem primeiro. Uma meta-análise (avaliação de estudos) de 2012 publicada na Sports Medicine relata que os exercícios realizados no início da sessão tiveram maiores ganhos de desempenho, força e hipertrofia. Isso vale para qualquer grupo muscular: o que vem primeiro recebe o maior benefício.