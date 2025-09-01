Academia está cheia e você troca ordem dos aparelhos? Tática não é a melhor

Em academias lotadas, é comum ver pessoas que praticam musculação pulando de aparelho em aparelho conforme encontram espaço. Parece inofensivo, mas a ciência mostra que a sequência dos exercícios não é mero detalhe: ela pode ser a chave para evoluir ou para estagnar.
A sequência de movimentos funciona como uma espécie de roteiro invisível que orienta o corpo. Ela interfere no desempenho (quanto peso você consegue levantar e quantas repetições faz), na segurança e nos resultados.
Como se define a sequência de exercícios
O ponto de partida é sempre o objetivo do aluno. O que é mais importante vem primeiro. Uma meta-análise (avaliação de estudos) de 2012 publicada na Sports Medicine relata que os exercícios realizados no início da sessão tiveram maiores ganhos de desempenho, força e hipertrofia. Isso vale para qualquer grupo muscular: o que vem primeiro recebe o maior benefício.
A fisiologia da fadiga também pesa. Exercícios que exigem maior tempo de descanso entre as séries ou que trazem maior demanda neural têm prioridade. Além disso, respeitar a relação de tamanho entre grupos musculares evita que a fadiga prejudique a técnica e aumente o risco de lesões.
Pense em um treino de costas seguido de bíceps. Se a ordem for invertida e você cansar os braços antes, eles não terão energia suficiente para ajudar nos exercícios de dorsais — e o desempenho despenca. Em alguns casos, a organização também serve para dar descanso a uma mesma articulação entre dois movimentos seguidos, evitando sobrecarga.
Já em sessões mistas —que combinam força, potência, hipertrofia e resistência— a ordem funciona como um quebra-cabeça: distribui o estresse de forma inteligente, evita sobrecargas crônicas e reduz o risco de lesões por uso excessivo. Isso afasta a fadiga excessiva em músculos específicos que poderiam compensar e gerar desequilíbrios.
O que vem primeiro?
Independentemente se o objetivo é força, hipertrofia, resistência ou emagrecimento, começar pelos exercícios multiarticulares, como agachamento, supino e levantamento terra, costuma ser estratégico.
Esses movimentos exigem maior ativação neural e coordenação, recrutam grandes grupos musculares e são mais complexos. Executá-los no início, quando o corpo está descansado, garante mais carga, técnica correta e maior tensão no músculo-alvo, adaptação e resistência, além de diminuir o risco de lesões.
Eles ainda aumentam a demanda metabólica, favorecendo o gasto calórico durante e após o treino e acelerando a queima de gordura. Se deixados para o fim da sessão, a carga e as repetições caem, reduzindo o potencial de ganho muscular.
Em casos específicos, os exercícios isolados também podem vir antes dos multiarticulares, seja para dar prioridade a um músculo menos desenvolvido, corrigir desequilíbrios ou aplicar técnicas como a pré-exaustão. Neste último caso, o objetivo é cansar o músculo-alvo, permitindo que ele receba um estímulo maior e seja mais ativado no exercício composto.
A ordem, portanto, precisa ser personalizada, o que exige a orientação de um profissional de educação física, que também poderá realizar as adaptações necessárias, considerando as individualidades e objetivos do aluno.
O problema da ordem aleatória
Pegar apenas o aparelho que está livre na academia pode parecer prático, mas cobra um preço. Entre os problemas que podem surgir, estão:
- Fadiga precoce: músculos já cansados não rendem em exercícios posteriores.
- Queda na qualidade técnica: músculos estabilizadores e o sistema nervoso central podem ficar fatigados, dificultando manter postura e execução corretas, aumentando risco de lesão.
- Estímulo desequilibrado: quando alguns músculos recebem carga demais e outros ficam negligenciados, quebrando a harmonia do treino.
Na prática, treinar em ordem aleatória transforma o treino em um conjunto de movimentos desconectados, sem dar ao corpo o estímulo necessário para evoluir.
E quando a academia está cheia?
A solução está na adaptação. A chave é:
- Preservar a prioridade: manter no treino, de preferência no início, os exercícios mais importantes para o objetivo (por exemplo, agachamento para força de membros inferiores ou supino para peitoral).
- Ajustar combinações: reorganizar a ordem ou escolher variações que atinjam o mesmo grupo muscular, mas sem perder o estímulo principal. Se o supino estiver ocupado, por exemplo, vale trocar a barra livre por máquina ou usar halteres.
- Usar superséries: combinar dois exercícios (de músculos diferentes ou opostos) na sequência, aproveitando melhor o tempo, sem prejudicar a meta principal.
- Manter o volume semanal do grupo muscular: a perda de estímulo vem mais da redução do volume/intensidade do que da troca pontual de exercício.
Mais importante do que o nome do exercício é o papel que ele cumpre na hierarquia do treino. O que mantém o estímulo não é a máquina em si, mas o padrão de movimento respeitado.
Variação ou constância?
Outro dilema é se vale repetir sempre a mesma sequência de treinamento ou variar. Para força máxima, a repetição ajuda na progressão. Mas, com o tempo, o corpo se adapta e os ganhos estacionam.
A solução é variar de forma planejada, dentro de um ciclo de periodização estabelecido junto com seu professor. Essa mudança não precisa ser mensal: pode seguir um ritmo mais longo, desde que introduza novos desafios e impeça a estagnação.
Alternar a sequência também pode ser útil para dar prioridade a músculos diferentes ou mudar o tipo de estímulo. A constância garante evolução, mas a variação estratégica mantém o corpo em alerta e evita platôs.
Fontes: Fábio Suñé, coordenador do curso de educação física da PUCRS; Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech; e Luciano Machado, educador físico e professor de fisiologia da UFPE.
