Novo 'crossfit'? Hyrox mistura corrida e treino funcional

Se o crossfit já virou febre, agora é a vez do hyrox começar a chamar atenção. Nascida em 2017 na Alemanha, a modalidade esportiva com marca registrada mistura corrida com exercícios funcionais e rapidamente se espalhou pelo mundo.

No Brasil, ainda engatinha, mas tem potencial para se tornar tendência em academias, principalmente para quem busca desafios físicos sem a intensidade radical do crossfit.

Sua proposta é simples e exigente ao mesmo tempo: oito estações de exercícios funcionais intercaladas com corridas de 1 km. A ideia é trabalhar resistência, força e condicionamento físico em um formato padronizado e previsível, diferente do crossfit, que aposta na variação constante dos treinos e na surpresa do "workout of the day".