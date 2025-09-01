Médico especialista em adolescentes: você sabe o que faz um hebiatra?

Se você já ouviu falar em pediatria, provavelmente associa essa área da medicina ao cuidado das crianças desde o nascimento. Mas, quando chega a adolescência, muitos pais e responsáveis ficam em dúvida: afinal, qual médico deve acompanhar essa fase cheia de mudanças? A resposta, que raramente aparece em conversas do dia a dia, é o hebiatra —profissional especializado na saúde de adolescentes.

Muita gente ainda acredita que as demandas dessa idade devem ser direcionadas apenas a ginecologistas ou urologistas, já que a puberdade traz transformações como menstruação, polução noturna e o início da atividade hormonal.

Porém, a adolescência vai muito além disso: espinhas, o estirão do crescimento, inseguranças emocionais, dúvidas sobre relacionamentos e até mesmo a descoberta da própria identidade fazem parte dessa etapa. O hebiatra é justamente o médico preparado para acolher esse conjunto de questões.