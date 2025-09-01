VivaBemUOL
Médico especialista em adolescentes: você sabe o que faz um hebiatra?

Colaboração para VivaBem
Hebiatra deve estar preparado para acompanhar o desenvolvimento de adolescentes
Hebiatra deve estar preparado para acompanhar o desenvolvimento de adolescentes Imagem: Getty Images

Se você já ouviu falar em pediatria, provavelmente associa essa área da medicina ao cuidado das crianças desde o nascimento. Mas, quando chega a adolescência, muitos pais e responsáveis ficam em dúvida: afinal, qual médico deve acompanhar essa fase cheia de mudanças? A resposta, que raramente aparece em conversas do dia a dia, é o hebiatra —profissional especializado na saúde de adolescentes.

Muita gente ainda acredita que as demandas dessa idade devem ser direcionadas apenas a ginecologistas ou urologistas, já que a puberdade traz transformações como menstruação, polução noturna e o início da atividade hormonal.

Porém, a adolescência vai muito além disso: espinhas, o estirão do crescimento, inseguranças emocionais, dúvidas sobre relacionamentos e até mesmo a descoberta da própria identidade fazem parte dessa etapa. O hebiatra é justamente o médico preparado para acolher esse conjunto de questões.

O que significa hebiatria e como age

O termo hebiatra vem do grego e faz referência a Hebe, deusa da juventude. Não por acaso, essa especialidade é voltada ao cuidado integral de jovens que vivem a transição entre a infância e a vida adulta.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a adolescência vai dos 10 aos 19 anos.

O hebiatra atua principalmente no acompanhamento dos adolescentes até o início da juventude, fase marcada por grandes descobertas, mas também por fragilidades físicas e emocionais. A hebiatria é uma subespecialidade da pediatria, segundo o Ministério da Saúde.

Assim, o hebiatra é mais do que um médico que cuida do corpo: ele observa o desenvolvimento global, integrando aspectos físicos, psicológicos e sociais. Isso significa orientar sobre sexualidade, hábitos de vida, prevenção de doenças, autoestima e bem-estar — pontos que muitas vezes não encontram espaço nas consultas de outras especialidades.

Importância para os jovens

A adolescência é uma fase marcada por mudanças rápidas, dúvidas constantes e, muitas vezes, silêncios que podem esconder problemas sérios. Um acompanhamento especializado pode prevenir doenças, orientar escolhas e oferecer segurança tanto para os jovens quanto para suas famílias.

Isso não significa que ginecologistas, urologistas, psicólogos ou outros profissionais não tenham importância nesse processo, todos fazem parte de uma rede de apoio fundamental. Mas é preciso ampliar a divulgação da hebiatria para que mais famílias saibam que existe um médico preparado especificamente para esse momento da vida.

*Com informações de coluna de VivaBem de 26/03/2021

