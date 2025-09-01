'Irmã do Mounjaro' em forma de pílula vem aí? O que últimos testes indicam

Assim como no primeiro, o segundo estudo de fase 3 contou com brasileiros que testaram a medicação, o que abre caminho para a avaliação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O fato de que a orforgliprona já teve seu desempenho avaliado no Brasil em testes de segurança e eficácia aumenta as chances de uma chegada mais rápida ao mercado local.

Os 1.600 participantes foram divididos em grupos que receberam uma única dose diária de 6 mg, 12 mg ou 36 mg da orforgliprona. Um último subgrupo recebeu o placebo. Os pacientes com obesidade ou diabetes tipo 2 eram dos EUA, Argentina, Austrália, China, República Tcheca, Alemanha, Grécia, Índia, Coreia do Sul e Porto Rico, além do Brasil.

Todos os pacientes que receberam o novo remédio começaram o teste tomando uma dose pequena, de 1 mg, e foram aumentando até chegar à dose final, durante avaliações de 72 semanas. Todos aqueles com sobrepeso tinham índice de massa corporal superior a 27 kg/m², enquanto os diabéticos faziam tratamento, seja com dieta ou exercício apenas, ou com até três medicações orais para controle da glicemia.

Ao fim do ensaio, participantes tomando a dose mais alta (36 mg) perderam uma média de 10,4 kg. Além disso, eles tiveram uma redução das taxas de hemoglobina glicada (indicador para diabetes). O patamar médio da hemoglobina glicada entre os participantes era de 8,1%. As reduções foram de 1,3 ponto percentual (para a dose mais baixa) a 1,8 ponto percentual (para a dose mais alta).

Pacientes que tomaram a menor dose, de 6 mg, perderam em torno de 5,5% de seu peso (ou 5,5 kg); enquanto os que tomaram a dose máxima perderam 10,5%. Já aqueles na faixa intermediária, que tomaram 12 mg da orforgliprona, enxugaram por volta de 7,8% do peso, ou 7,9 kg. A oscilação na balança de quem tomava apenas o placebo foi de 2,2% de sua massa, ou cerca de 2,3 kg.

50,1% de todos os participantes que tomaram a dose máxima emagreceram 10% ou mais de seu peso. O mesmo ocorreu para 35,5% de quem tomou a dose intermediária e 23,9% de quem tomou a dose mínima. Este mesmo nível de emagrecimento só foi visto em 7% daqueles que receberam o placebo.