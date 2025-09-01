O que acontece no seu cérebro após um cochilo no meio do dia?

Um estudo de 2023, conduzido por cientistas da University College London (Reino Unido) em parceria com a Universidade da República (Uruguai), analisou dados de 35 mil pessoas entre 40 e 69 anos. A conclusão: quem cochila com frequência tende a ter cérebros maiores e mais protegidos contra doenças como hipertensão, diabetes e demência.

2. Menos estresse, mais calma

Uma pausa breve durante o dia reduz os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse. O efeito é quase imediato: relaxamento, respiração mais estável e menos tensão acumulada. Diferentemente do sono noturno, geralmente acompanhado por preocupações que dificultam o adormecer, o cochilo costuma acontecer de forma espontânea, sem a ansiedade de "precisar dormir".

3. Mais foco e menos acidentes

10 a 20 minutos de soneca podem ajudar a aumentar o foco e a concentração, com impacto direto na prevenção de erros e acidentes — seja no volante ou no trabalho. O efeito dura até três horas depois de acordar.

4. Memória de elefante