5 hábitos comuns entre superdotados e que os diferenciam dos outros

Especialistas recomendam que a identificação ocorra na infância, por meio de avaliações neuropsicológicas, como os testes SonR (a partir de 2 anos e meio) e Wisc (a partir dos 6 anos). O diagnóstico precoce permite oferecer estímulos adequados, já que, em geral, crianças superdotadas concluem tarefas muito mais rápido do que colegas e necessitam de novos desafios para não se frustrar.

No Brasil, ainda não existe mapeamento oficial de casos, e a identificação depende da parceria entre famílias e escolas. Quando reconhecida, a superdotação dá direito a acompanhamento diferenciado na educação básica, previsto pela Constituição e pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Na vida adulta, a consciência sobre a própria condição ajuda a lidar com a intensidade mental, a necessidade constante de aprendizado e a tendência a hábitos singulares.

*Com informações de reportagem publicada em 15/08/2022