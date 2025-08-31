Suspender aspirina logo após infarto não é seguro, indica estudo brasileiro

Um estudo clínico 100% brasileiro, conduzido pelo Einstein Hospital Israelita e financiado pelo Ministério da Saúde através do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde), mostrou que interromper a aspirina nos primeiros meses após um infarto não é seguro para a maioria dos pacientes que passaram por angioplastia com stent (procedimento que coloca uma "mola" para desobstruir artérias e o sangue voltar a passar).
Os resultados foram apresentados hoje no Congresso de 2025 da ESC (European Society of Cardiology, ou Sociedade Europeia de Cardiologia, em português) e publicados no prestigiado New England Journal of Medicine, destacando a relevância da ciência cardiovascular brasileira no cenário internacional. A apresentação foi classificada como um hot line, que acontece no auditório principal do evento e revela a primeira apresentação de novos estudos, recentemente concluídos, inéditos e prontos para promover mudanças significativas nos desfechos dos pacientes.
O NEO-MINDSET avaliou mais de 3.400 pacientes por 1 ano em 50 centros de saúde do Brasil que passaram por angioplastia com stent. Ele testou se a suspensão precoce da aspirina —remédio que tem mais de 120 anos—, mantendo apenas um remédio no pós-infarto, seria tão eficaz quanto manter dois medicamentos na prevenção de eventos cardiovasculares graves, como morte, reinfarto, AVC ou nova revascularização urgente.
Conforme explicam os pesquisadores do Einstein, é um estudo de alta qualidade porque ninguém tinha feito isso antes com uma amostra tão robusta.
Para entender a importância dos dados, é fundamental compreender o que é um infarto e por que a aspirina é parte essencial do tratamento. "Os vasos sanguíneos que levam sangue pro coração têm placas de gordura. Em cima dessa placa pode acontecer um coágulo, um trombo. E é isso que causa o infarto. Na verdade, o trombo se forma abruptamente e aí impede abruptamente a passagem de sangue, pronto, tem o infarto", explica Pedro Lemos, pesquisador do Einstein que participou do estudo.
Após a desobstrução desses vasos, que geralmente ocorre por meio de angioplastia com stent, é essencial prevenir novos coágulos. Para isso, os médicos prescrevem medicamentos que popularmente "afinam o sangue". No pós-infarto, o uso de um antiagregador plaquetário, que é o nome técnico deste tipo de medicamento, é crucial para manter os vasos abertos e prevenir complicações graves.
O infarto é a maior causa de mortes no país, segundo o Ministério da Saúde. Estima-se que, no Brasil, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos, ocorra uma morte.
O tratamento padrão atual após um infarto combina aspirina com outro antiplaquetário potente (prasugrel ou ticagrelor), em uma abordagem conhecida como dupla anti-agregação plaquetária, por 12 meses. Após esse período, o remédio mais potente é retirado e a aspirina é geralmente mantida por toda a vida.
Embora a terapia dupla seja eficaz na prevenção de reinfarto e outras complicações, ela aumenta o risco de sangramentos por causa do tal "sangue mais fino", que podem variar de manifestações mais leves, como sangrar o nariz ou ter hematomas por quedas, a eventos graves como hemorragias gastrointestinais ou cerebrais.
O dilema é esse: proteger contra o infarto aumenta o risco de sangrar, e reduzir o sangramento aumenta o risco de um novo infarto. "Um sangramento num paciente que teve infarto pode ser tão grave quanto o infarto", explica Marcelo Franken. Esse cenário cria um desafio para os médicos, que precisam equilibrar a proteção cardíaca com o risco de complicações hemorrágicas.
O que o estudo quis demonstrar
Estudos anteriores já indicavam que a aspirina poderia ser retirada após alguns meses (por exemplo, 1 a 3 meses) de terapia com dois remédios. Contudo, a segurança da interrupção imediatamente após o infarto ainda era uma questão aberta. O NEO-MINDSET foi desenhado para responder a essa pergunta. "Nosso objetivo principal era evitar que o paciente tivesse um novo infarto, que é o evento mais crítico, mais do que reduzir sangramentos", explica Lemos.
Os pacientes foram divididos em dois grupos: aquele em que a aspirina foi descontinuada imediatamente após a angioplastia e foi usado apenas um antiplaquetário potente por 12 meses; e o outro que manteve a aspirina mais um antiplaquetário potente por 12 meses.
Os resultados mostraram que no grupo sem aspirina 7% dos pacientes apresentaram eventos isquêmicos graves, contra 5,5% na terapia dupla.
Um dado importante foi o número de casos de trombose de stent, uma complicação grave em que um coágulo se forma dentro do stent recém-implantado, obstruindo o vaso. No grupo sem aspirina, ocorreram 12 casos de trombose de stent, enquanto no grupo com terapia dupla, foram 4 casos. A diferença foi mais pronunciada nos primeiros meses, especialmente no primeiro mês após a angioplastia.
A retirada precoce da aspirina, no entanto, reduziu os sangramentos maiores ou clinicamente relevantes de 4,9% para 2%.
O NEO-MINDSET foi um estudo de "não inferioridade", um tipo de pesquisa que busca demonstrar se uma estratégia não é significativamente pior que a padrão, neste caso, se suspender a aspirina e manter um só remédio protegeria tanto quanto a terapia dupla. "Esse tipo de estudo não busca provar que uma abordagem é melhor, mas sim que ela não é significativamente pior no objetivo principal, que aqui é prevenir reinfartos e mortes", explica Lemos.
O resultado significa, em termos práticos, que não é seguro tirar a aspirina desde o início. Mesmo com menos sangramentos, a retirada da aspirina aumentou complicações graves. Portanto, a recomendação continua sendo manter os dois remédios no primeiro ano.
Conforme explica Lemos, esse é um passo muito importante, mas outras análises virão. Por exemplo: será que dá para retirar a aspirina depois do primeiro mês, em vez de só depois de um ano? Por enquanto, a evidência mais forte é: não retire a aspirina no início.
Implicações e próximos passos
A principal conclusão da pesquisa é que a manutenção do protocolo tradicional de usar dois remédios por 12 meses é mais segura para a maioria dos pacientes após angioplastia em síndromes coronarianas agudas, pois a proteção contra eventos cardiovasculares graves se sobrepõe ao risco de sangramentos no período inicial.
O estudo, embora não apoie a interrupção imediata da aspirina, representa um avanço significativo e demonstra a capacidade da ciência brasileira de contribuir para o conhecimento médico global.
"O que nós temos aqui é a ciência cardiovascular do Brasil contribuindo para a ciência do mundo na coisa mais difícil que tem de ser competitivo, que é o infarto, o problema cardíaco mais prevalente do mundo. Contribuir do Brasil para o mundo em algo que todo mundo está investigando é muito difícil. O fato de estarmos no Congresso Europeu e no New England Journal of Medicine mostra o potencial da ciência cardiovascular do Brasil para trabalhar como um player global, o que é muito significativo", concluiu o Pesquisador Pedro Lemos.
Planejamos o estudo em 2017, começamos a incluir pacientes em 2020 e, agora, vemos que esse esforço pode influenciar protocolos globais. Pedro Lemos, pesquisador do Einstein
A pesquisa abre caminho para análises futuras. A partir de agora, o Einstein Hospital Israelita, como centro coordenador, continuará a trabalhar com os dados coletados.
*A jornalista viajou a convite da Novo Nordisk.
