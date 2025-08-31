Suspender aspirina logo após infarto não é seguro, indica estudo brasileiro

Conforme explicam os pesquisadores do Einstein, é um estudo de alta qualidade porque ninguém tinha feito isso antes com uma amostra tão robusta.

Para entender a importância dos dados, é fundamental compreender o que é um infarto e por que a aspirina é parte essencial do tratamento. "Os vasos sanguíneos que levam sangue pro coração têm placas de gordura. Em cima dessa placa pode acontecer um coágulo, um trombo. E é isso que causa o infarto. Na verdade, o trombo se forma abruptamente e aí impede abruptamente a passagem de sangue, pronto, tem o infarto", explica Pedro Lemos, pesquisador do Einstein que participou do estudo.

Após a desobstrução desses vasos, que geralmente ocorre por meio de angioplastia com stent, é essencial prevenir novos coágulos. Para isso, os médicos prescrevem medicamentos que popularmente "afinam o sangue". No pós-infarto, o uso de um antiagregador plaquetário, que é o nome técnico deste tipo de medicamento, é crucial para manter os vasos abertos e prevenir complicações graves.

O infarto é a maior causa de mortes no país, segundo o Ministério da Saúde. Estima-se que, no Brasil, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos, ocorra uma morte.

O tratamento padrão atual após um infarto combina aspirina com outro antiplaquetário potente (prasugrel ou ticagrelor), em uma abordagem conhecida como dupla anti-agregação plaquetária, por 12 meses. Após esse período, o remédio mais potente é retirado e a aspirina é geralmente mantida por toda a vida.

Embora a terapia dupla seja eficaz na prevenção de reinfarto e outras complicações, ela aumenta o risco de sangramentos por causa do tal "sangue mais fino", que podem variar de manifestações mais leves, como sangrar o nariz ou ter hematomas por quedas, a eventos graves como hemorragias gastrointestinais ou cerebrais.