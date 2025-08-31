Existe limite? Quantos puns é normal uma pessoa soltar por dia

O que é considerado normal

Em média, uma pessoa libera entre 10 e 20 puns ao longo do dia — algumas análises sugerem que essa faixa é de 14 a 18. Em termos de volume, isso equivale a algo entre 700 e 1.500 ml de gases diariamente. Quem mantém uma dieta equilibrada tende a ficar mais próximo da parte baixa dessa conta, soltando menos de 1 litro.

O grande regulador dessa produção é a microbiota intestinal, o ecossistema de bactérias que habita o intestino. Quando há desequilíbrios nesse sistema — quadro chamado de disbiose — a fermentação aumenta, o cheiro pode ficar mais forte e o número de flatos, maior.

Não é preciso sair contando cada pum para saber se está tudo em ordem. O sinal de alerta aparece quando os gases vêm acompanhados de dor abdominal, desconforto persistente ou distensão exagerada da barriga. Nesses casos, o sintoma pode indicar intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável ou desequilíbrio na flora intestinal.

Se houver sinais mais sérios, como diarreia crônica, perda de peso sem explicação, sangue nas fezes ou anemia, a investigação médica é indispensável.

O que mais causa gases

A alimentação tem papel central. Entre os campeões da produção de gases estão brócolis, couve-flor, feijão, cebola, alho, repolho, milho, batata, maçã, melancia, aspargos, laticínios, ovos, cerveja escura e bebidas gaseificadas. Carboidratos de digestão difícil chegam praticamente intactos ao cólon, onde as bactérias transformam a refeição em um verdadeiro festival de fermentação.