Existe limite? Quantos puns é normal uma pessoa soltar por dia

Soltar pum é universal. Do bebê ao idoso, ninguém escapa. Pode ser motivo de piada, de constrangimento ou até de alívio, mas no fim das contas trata-se de uma função fisiológica essencial.
Os flatos são resultado da ação de trilhões de bactérias que vivem no intestino, encarregadas de decompor carboidratos, proteínas e gorduras durante a digestão. Esse processo de fermentação é inevitável: junto com os nutrientes, surgem os gases.
Mas afinal, existe um número considerado "normal" de puns por dia?
O que é considerado normal
Em média, uma pessoa libera entre 10 e 20 puns ao longo do dia — algumas análises sugerem que essa faixa é de 14 a 18. Em termos de volume, isso equivale a algo entre 700 e 1.500 ml de gases diariamente. Quem mantém uma dieta equilibrada tende a ficar mais próximo da parte baixa dessa conta, soltando menos de 1 litro.
O grande regulador dessa produção é a microbiota intestinal, o ecossistema de bactérias que habita o intestino. Quando há desequilíbrios nesse sistema — quadro chamado de disbiose — a fermentação aumenta, o cheiro pode ficar mais forte e o número de flatos, maior.
Não é preciso sair contando cada pum para saber se está tudo em ordem. O sinal de alerta aparece quando os gases vêm acompanhados de dor abdominal, desconforto persistente ou distensão exagerada da barriga. Nesses casos, o sintoma pode indicar intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável ou desequilíbrio na flora intestinal.
Se houver sinais mais sérios, como diarreia crônica, perda de peso sem explicação, sangue nas fezes ou anemia, a investigação médica é indispensável.
O que mais causa gases
A alimentação tem papel central. Entre os campeões da produção de gases estão brócolis, couve-flor, feijão, cebola, alho, repolho, milho, batata, maçã, melancia, aspargos, laticínios, ovos, cerveja escura e bebidas gaseificadas. Carboidratos de digestão difícil chegam praticamente intactos ao cólon, onde as bactérias transformam a refeição em um verdadeiro festival de fermentação.
Proteínas como a carne de porco também podem liberar compostos de enxofre, responsáveis pelo cheiro mais intenso. Além da dieta, outros fatores entram na conta, como sedentarismo, prisão de ventre, intolerância à lactose, uso de antibióticos, chicletes, adoçantes e até medicamentos como a metformina. Comer rápido ou exagerar em gorduras e farinhas também intensifica o problema.
Segurar faz mal?
A resposta curta é sim. Conter os gases aumenta a pressão dentro do abdome, causa desconforto e pode provocar distensão intestinal. A contração constante para "segurar" o pum também favorece problemas como fissuras anais. Em resumo, liberar é mais saudável do que reter.
O que ajuda a controlar
Existem recursos que podem amenizar a situação. Pastilhas de carvão ativado ajudam a reduzir odores, mas podem atrapalhar a absorção de medicamentos. O suplemento beano diminui a formação de gases, enquanto o salicilato de bismuto pode melhorar casos de flatulência com mau cheiro.
No entanto, a estratégia mais eficaz continua sendo a mais simples: adotar uma alimentação balanceada, praticar atividade física e investigar possíveis intolerâncias ou doenças intestinais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.