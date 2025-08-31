Pipoca, suco verde: 5 mitos e verdades sobre alimentos que fazem emagrecer

Um diet indicado para uma pessoa com diabetes, por exemplo, não vai ter açúcar, mas vai ter mais gordura.

Além disso, pode acontecer aquele efeito psicológico de achar que só porque o chocolate é diet, por exemplo, podemos comer à vontade. Muitas vezes, você acaba trocando seis por meia dúzia ou até piorando a situação. Elizabeth do Nascimento, nutricionista

Também é preciso ficar atento ao rótulo desses produtos: muitos contêm altas quantidades de sódio e aditivos químicos, que podem fazer mal à pressão arterial e desequilibrar o funcionamento do organismo.

2. Água com limão em jejum elimina gordura

Mito. A ideia de que ingerir água (natural ou morna) com limão pela manhã, em jejum, pode ajudar a perder peso ou "quebrar gordura do corpo" já é conhecida há anos. Porém, até hoje, não há evidências científicas que comprovem essa relação.

3. Não deixe de comer frutas para emagrecer

Verdade. Algumas frutas dão saciedade e, por isso, podem ser consumidas para ajudar no emagrecimento.