Pipoca, suco verde: 5 mitos e verdades sobre alimentos que fazem emagrecer

Na pressa por emagrecer, é fácil se iludir com crenças ou dietas e alimentos "milagrosos" que podem não dar o resultado esperado. Por isso, VivaBem mostra a seguir um cinco mitos e verdades sobre a perda de peso, para você ficar atento.
1. Alimentos light e diet ajudam a emagrecer
Mito. Engana-se quem pensa que um produto, por ser light ou diet, é automaticamente menos calórico ou mais saudável.
Cuidado: um nutriente presente em um produto diet pode ser substituído por outro e o valor de energia ser exatamente o mesmo.
Um diet indicado para uma pessoa com diabetes, por exemplo, não vai ter açúcar, mas vai ter mais gordura.
Além disso, pode acontecer aquele efeito psicológico de achar que só porque o chocolate é diet, por exemplo, podemos comer à vontade. Muitas vezes, você acaba trocando seis por meia dúzia ou até piorando a situação. Elizabeth do Nascimento, nutricionista
Também é preciso ficar atento ao rótulo desses produtos: muitos contêm altas quantidades de sódio e aditivos químicos, que podem fazer mal à pressão arterial e desequilibrar o funcionamento do organismo.
2. Água com limão em jejum elimina gordura
Mito. A ideia de que ingerir água (natural ou morna) com limão pela manhã, em jejum, pode ajudar a perder peso ou "quebrar gordura do corpo" já é conhecida há anos. Porém, até hoje, não há evidências científicas que comprovem essa relação.
3. Não deixe de comer frutas para emagrecer
Verdade. Algumas frutas dão saciedade e, por isso, podem ser consumidas para ajudar no emagrecimento.
Abacate e coco, por exemplo, contêm fibras e gordura monoinsaturada (conhecida como gordura "boa"), que ajuda na saciedade.
Maçã, pera e uva, que devem ser ingeridas com casca, são fontes de fibras solúveis e insolúveis. Essas substâncias também colaboram para a saciedade, especialmente quando associadas a um consumo adequado de água (ao menos 2 litros por dia).
4. Pipoca é uma ótima opção para lanche
Verdade. Por ser rico em fibras, o milho da pipoca contribui com a saciedade. Prepare com azeite e pouco sal, na panela ou na pipoqueira.
A versão industrializada para fazer no micro-ondas não é saudável, pois costuma ter aditivos químicos e gorduras ruins.
5. Suco verde detox faz limpeza no corpo
Mito. Segundo especialistas, não há alimentos ou bebidas que tenham a capacidade real de desintoxicar o organismo de forma significativa.
"O suco verde pode ser usado de modo a diversificar a dieta e aumentar o consumo de vegetais, principalmente por aquelas pessoas que têm resistência a algum ingrediente, como folhas verdes, legumes, frutas e até mesmo raízes como a beterraba", explica a nutricionista Mariana Ulian.
Frequentemente usada como base para o suco verde, a couve é rica em fibras e é uma excelente fonte de vitaminas A e C, antioxidantes, cálcio e ferro.
*Com informações de reportagem publicada em 18/09/2023 e 22/03/2024
