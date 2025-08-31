Dados de vida real apontam que Wegovy supera Mounjaro em proteger o coração

De acordo com o último Atlas Mundial da Obesidade, cerca de um bilhão de pessoas vivem com sobrepeso no mundo, e o número pode chegar a 1,5 bilhão até 2030; no Brasil, 68% da população tem excesso de peso (31% com obesidade e 37% com sobrepeso).

A obesidade é considerada pela OMS uma doença crônica —ou seja, um problema de longa duração, que muitas vezes acompanha o indivíduo para o resto da vida e exige cuidado constante. Ela pode prejudicar o organismo da cabeça aos pés, literalmente, aumentando o risco de diversas doenças e de morte precoce.

Em todo o mundo, cerca de 21 milhões de pessoas morrem todo ano devido a doenças cardiovasculares, e duas em cada três mortes cardiovasculares estão relacionadas à obesidade. Elas causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que as todas as causas externas (acidentes e violência) e 3 vezes mais que as doenças respiratórias.

De acordo com o Cardiômetro, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 267 mil pessoas já morreram em 2025 no Brasil por doenças cardiovasculares.

Do ponto de vista do paciente, os benefícios vão além da prevenção de eventos graves. "Faz diferença poder andar do estacionamento até a porta do supermercado, por exemplo. Isso é um resultado muito concreto do que melhora na vida dos pacientes", comenta Jarlov.

Ele também destaca que há uma margem maior para reduzir o risco de doenças como infarto e AVC, que têm grande impacto no paciente. "Vemos a cardiologia como uma área natural para nós também, porque há uma enorme sobreposição de pessoas que têm diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares", completa.