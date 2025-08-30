5 coisas pouco óbvias sobre perda de peso, segundo especialista em nutrição

1. Ela vai contra nossa biologia

A obesidade tem sido reconhecida como uma prioridade nacional de saúde na Inglaterra desde a década de 1990, com inúmeras políticas introduzidas em resposta. No entanto, as taxas de obesidade não diminuíram. Isso sugere que as abordagens atuais, que tendem a se concentrar na responsabilidade pessoal, não estão funcionando.

Mesmo quando os métodos de perda de peso são bem-sucedidos, os resultados geralmente não duram. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas que perde peso acaba recuperando-o, e as chances de alguém com obesidade atingir e manter um peso corporal "normal" são muito baixas.

Isso se deve, em parte, ao fato de nossos corpos reagirem quando perdemos peso —uma resposta enraizada em nosso passado evolutivo. Esse processo é chamado de adaptação metabólica: quando reduzimos a ingestão de energia e perdemos peso, nosso metabolismo fica mais lento e os hormônios da fome, como a grelina aumentam, incentivando-nos a comer mais e a recuperar o peso perdido.

Essa resposta biológica fazia sentido em nosso passado de caçadores-coletores, quando era comum haver períodos de comida disponível e de escassez. Mas hoje, em um mundo em que alimentos ultraprocessados e de alto teor calórico são baratos e acessíveis, essas mesmas características de sobrevivência facilitam o ganho de peso —e dificultam a perda.

Portanto, se você tem tido dificuldades para perder ou manter o peso, isso não é um fracasso pessoal —é uma resposta fisiológica previsível.