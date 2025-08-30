Aos 92, corredora tem músculos de 20 e quebra recordes; qual o segredo?

Uma italiana de 92 anos impressionou cientistas por apresentar fôlego de uma cinquentona e fibras musculares de uma mulher de 20 e tantos.
Quem é ela?
Emma Maria Mazzenga começou a praticar atletismo aos 19 anos, quando era aluna do curso de biologia da Universidade de Pádua, mas parou poucos anos depois. Quatro anos após se formar em 1957, sua mãe adoeceu e ela deixou as competições. Dois anos depois, casou-se e teve filhos.
Após 25 anos parada, ela voltou a correr aos 53 anos. Com 1,55 metro de altura, Emma se tornou uma velocista de elite em sua respectiva faixa etária. Competitiva, ela deslocou o ombro aos 79 para vencer uma corrida em que uma oponente ameaçava ultrapassá-la —e ela decidiu "cortar" a adversária.
Ela tem apenas uma real "rival" nas competições internacionais que admitem nonagenárias: uma americana. Às vezes, acaba competindo contra si mesma em busca de superar seus próprios recordes. No ano passado, se superou duas vezes —uma em janeiro e outra em fevereiro— e impôs uma nova marca mundial para os 200 metros femininos de quem tem mais de 90: 54,46 segundos.
Emma foi alçada à fama internacional ao quebrar seu primeiro recorde do ano de 2024, quando correu os 200 metros em 54,47 segundos. "Foi um Deus nos acuda, fui parar nos jornais, algo que nunca tinha acontecido antes", contou ao jornal americano The Washington Post esta semana.
A notoriedade a colocou na mira dos cientistas. Atualmente, Emma é estudada por pesquisadores das universidades de Pádua e Pavia, no seu país natal, e da Universidade Marquette, nos EUA, que procuram entender como ela desafia os parâmetros de longevidade e envelhecimento, especialmente muscular.
92 em um "corpo" de 20
Em laboratório, cientistas italianos coletaram uma pequena amostra de músculo dos quadríceps de Emma. Parte da amostra também foi enviada aos EUA, para análises sob microscópio, entre outras.
Fibras musculares de contração lenta de sua coxa, associadas com exercícios de resistência, são semelhantes às de uma garota de 20 anos. Já aquelas fibras de contração rápida, que garantem velocidade, são semelhantes às de uma mulher saudável de 70 anos.
A irrigação sanguínea de seus músculos e suas vias neurais também são comparáveis às de uma jovem de 20. Apesar disso, os pesquisadores revelaram ao The Washington Post que encontraram sim deterioração muscular em Emma: aos 89 anos, por exemplo, ela era mais rápida e completava os 200 m em 48,98 segundos. No entanto, seu envelhecimento muscular parece acontecer mais lentamente em relação a outras mulheres de sua idade.
Ela está envelhecendo. Mas ela pode fazer coisas aos 92 que as pessoas não conseguem. Marta Colosio, pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Marquette, ao The Washington Post.
Emma ainda foi submetida a testes ergométricos e/ou de esforço para que sua força e saúde cardiovascular fosse analisada. Ela pedalou e levantou pesos para estas etapas.
Seu fôlego e saúde cardiovascular geral, concluíram os cientistas, é de uma mulher de 50 e poucos. Já a função mitocondrial dos músculos, ou seja, sua capacidade de levar oxigênio a eles, é também de alguém com 20 e tantos.
Rotina de campeã
A aposentada ex-professora de ciências não para: durante os verões, ela corre de duas a três vezes por semana na pista de corrida do Stadio Colachini, em Pádua. Nos dias de folga, ela caminha. "Nunca passo um dia inteiro dentro de casa".
Seus treinos duram cerca de uma hora. Ela começa com um aquecimento em que corre devagar, corre distâncias curtas de cerca de 0,5 km para aumentar o ritmo e depois pratica a corrida da distância de sua próxima competição, intercalando entre cada etapa breves períodos de descanso.
Ela não parou de correr nem mesmo na pandemia, fazendo percursos de 20 metros no corredor da sua casa. Ou ainda, ela "fugia" para correr seu quarteirão à noite.
Os esportes me deram tanto. Eu diria que salvaram minha vida. Não gosto de ir levando, só esperando a noite chegar. Preciso de atividade. Emma Mazzenga, ao Post.
Emma não muda sua alimentação durante o período de competições, diz, porque come coisas simples: um bife, peixe, ovos fritos e "um pouquinho de massa e arroz". Mas ela evita comer três horas antes de uma corrida, para não passar mal.
Ela ainda recomenda ir ao médico com regularidade para checar se está apta a correr. Atletas mais velhos, ela diz, têm que conhecer seus limites e se manter consistentes, correndo diversas vezes por semana.
A nonagenária atualmente se prepara para correr os 100 metros e os 200 metros em uma competição em Catania, em setembro. Em novembro, ela começa a se preparar em local fechado para a temporada de inverno. "Mas, dada a minha idade, não é garantido. Eu faço planos mês a mês, não mais do que isso", explicou ao jornal americano.
Como envelhecer como Emma?
Apesar de existir um fator genético que determina quais serão os "superidosos", o envelhecimento saudável é resltado de hábitos acumulados ao longo da vida, concorda a comunidade científica. Veja alguns hábitos simples que fazem a diferença:
1. Manter o corpo ativo no dia a dia: quando o corpo deixa de se movimentar, começa a perder resistência cardiovascular, massa muscular e coordenação motora. O resultado? Quedas, fraturas, obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto. A solução é caminhar até a padaria, subir escadas, passear com o cachorro, além de exercícios regulares. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, o que inclui não apenas exercícios de baixo impacto, mas também atividades que envolvam peso, força e resistência, como musculação.
2. Conviver com os amigos e parceiro(a): aposentadoria, mobilidade reduzida, cansaço para sair e perdas afetivas encolhem o círculo social. Mas manter laços de amizade é fundamental para o cérebro e o coração. O convívio social melhora o humor, reduz o risco de depressão e ainda protege contra infartos e AVCs. Não precisa esperar um convite: vale entrar em grupos de caminhada, fazer cursos, retomar hobbies ou se inscrever em atividades culturais. O sexo em dia também reforça vínculos, melhora o humor e eleva a autoestima.
3. Diminuir o consumo de bebidas e cigarro: o tabaco e o álcool estão associados a doenças graves como câncer, pressão alta, impotência sexual, AVC, infarto e danos irreversíveis ao fígado e pulmões. O erro é achar que, depois de certa idade, já não vale mais a pena parar. Abandonar esses hábitos traz benefícios em qualquer fase da vida: a pele melhora, o fôlego volta, o risco de doenças despenca e o envelhecimento desacelera.
4. Exercitar o cérebro e ter um propósito: um cérebro ativo, inclusive após a aposentadoria, é essencial para preservar memória, raciocínio e concentração, além de reduzir o risco de demências como o Alzheimer. Vale ler, fazer palavras-cruzadas, jogar xadrez, aprender um idioma ou tocar um instrumento. Além disso, procurar realizar sonhos ou atividades prazerosas afetam a autoestima e espantam a depressão —também ligada ao declínio mental.
5. Cuidar da alimentação: "Comi de tudo a vida inteira, não é agora que vou me preocupar em fazer dieta." A frase é comum —e perigosa. Com o tempo, o metabolismo desacelera. Ou seja, o corpo gasta menos energia e acumula gordura com mais facilidade, levando a hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo. Aposte em uma alimentação rica em alimentos naturais (frutas, verduras, legumes, peixes, carnes, grãos) e deixe de lado doces, frituras e ultraprocessados.
6. Dormir bem: é verdade que o tempo de sono tende a diminuir com a idade. Mas isso não significa que ele deva ser de má qualidade. De seis a oito horas por noite ainda são necessárias para o corpo se recuperar, equilibrar os hormônios e manter a mente clara. Problemas como insônia, apneia e dores crônicas devem ser tratados com acompanhamento médico, pois dormir pouco aumenta o estresse e compromete o metabolismo e a saúde do coração.
*Com informações de reportagem publicada em 24/07/2025.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.