Aos 92, corredora tem músculos de 20 e quebra recordes; qual o segredo?

Emma não muda sua alimentação durante o período de competições, diz, porque come coisas simples: um bife, peixe, ovos fritos e "um pouquinho de massa e arroz". Mas ela evita comer três horas antes de uma corrida, para não passar mal.

Ela ainda recomenda ir ao médico com regularidade para checar se está apta a correr. Atletas mais velhos, ela diz, têm que conhecer seus limites e se manter consistentes, correndo diversas vezes por semana.

A nonagenária atualmente se prepara para correr os 100 metros e os 200 metros em uma competição em Catania, em setembro. Em novembro, ela começa a se preparar em local fechado para a temporada de inverno. "Mas, dada a minha idade, não é garantido. Eu faço planos mês a mês, não mais do que isso", explicou ao jornal americano.

Como envelhecer como Emma?

Apesar de existir um fator genético que determina quais serão os "superidosos", o envelhecimento saudável é resltado de hábitos acumulados ao longo da vida, concorda a comunidade científica. Veja alguns hábitos simples que fazem a diferença:

1. Manter o corpo ativo no dia a dia: quando o corpo deixa de se movimentar, começa a perder resistência cardiovascular, massa muscular e coordenação motora. O resultado? Quedas, fraturas, obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto. A solução é caminhar até a padaria, subir escadas, passear com o cachorro, além de exercícios regulares. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, o que inclui não apenas exercícios de baixo impacto, mas também atividades que envolvam peso, força e resistência, como musculação.