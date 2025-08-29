Meditação tem efeito no estresse, ansiedade e sono; veja por onde começar

Pesquisas mostram que práticas que combinam corpo e mente, como a meditação, ajudam a reduzir sintomas de ansiedade em até 35% e de depressão em 43%. Em pacientes já diagnosticados com transtornos mentais, os efeitos positivos chegam a quase 60%. A explicação está no impacto da prática sobre neurotransmissores como serotonina e dopamina, regulando humor, sono e até digestão.

Adeus, estresse

Não é uma fórmula mágica, mas funciona como treino mental para lidar melhor com os desafios diários. Já nas primeiras semanas, quem pratica percebe mais foco e atenção. Com o tempo, ocorre o que os especialistas chamam de autorregulação da atenção — a capacidade de equilibrar pensamentos, sentimentos e ações.

Sono mais tranquilo

Segundo o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos EUA, meditação e mindfulness superam até programas de educação para o sono no combate à insônia. Embora não substituam exercícios físicos ou a terapia cognitivo-comportamental, combiná-los pode potencializar os resultados.

O que acontece no cérebro

A meditação pode ser vista de dois jeitos: como ferramenta terapêutica ou como estado mental. Em ambos os casos, o que muda é a forma de direcionar a atenção. Técnicas diferentes usam "âncoras" como respiração, mantras e foco no agora ou "relaxamento da lógica", isto é, um distanciamento ou uma visão em perspectiva dos pensamentos.