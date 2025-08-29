Ele subornou enfermeira por pizza e hoje conscientiza sobre diabetes

Já tem alguns anos que o administrador de empresas José Rubens de Oliveira, 79, não se apresenta pelo nome. Morador do bairro da Mooca, em São Paulo, ele prefere o apelido carinhoso que ganhou dos seguidores: Rubão Diabético.

A doença, que por muitos anos foi negligenciada por ele, se tornou motivo de orgulho a partir do momento em que Rubão percebeu que era capaz de influenciar pessoas a aderirem ao tratamento e adotar hábitos de vida saudáveis.

A VivaBem, ele e a filha, Priscila Oliveira, 42, contam a trajetória de Rubão com a doença.