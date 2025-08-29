Comer devagar e sem distrações: como esse hábito pode mudar sua vida

Na pressa do cotidiano, é comum que o almoço se resuma a poucos minutos diante do prato. No entanto, essa pressa pode custar caro para a saúde. O organismo precisa de tempo para processar a refeição: o cérebro leva, em média, 15 a 16 minutos para perceber que já recebeu comida suficiente.

Esse processo é regulado pela colecistocinina, hormônio que envia ao cérebro o sinal de saciedade. Quando se come rápido demais, esse "aviso" chega atrasado, e a consequência é simples: a sensação de fome retorna pouco tempo depois.

Por isso, comer devagar, mastigando bem e prestando atenção ao sabor dos alimentos, é fundamental para que o corpo reconheça os sinais de fome e saciedade. Essa atitude também evita exageros à mesa e ajuda a distinguir entre a fome real e a vontade de comer, que muitas vezes surge apenas por hábito ou ansiedade.