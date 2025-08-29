Caminhar na corrida não é fracasso: como funciona o método 'run/walk'?

Essa abordagem é válida inclusive em provas curtas, como 5 km ou 10 km. "O corredor iniciante chega na prova já com um plano definido: 'vou correr 3 minutos, caminhar 30 segundos'. Isso evita sair forte demais no início e quebrar no final. Inclusive, muitos que usam essa estratégia terminam provas com mais energia e tempo melhor do que se tentassem correr tudo direto", destaca o especialista.

Menos estresse fisiológico, evolução mais gradual

Segundo Barbosa, o maior trunfo do método é promover consistência e longevidade. "Ele permite que o corredor treine mais vezes na semana, recupere mais rápido e evite lesões. Para quem está começando, é um caminho seguro para construir resistência. Para quem já corre, é uma ferramenta estratégica para provas longas ou retomada pós-lesão."

Mas ele alerta: por mais simples que pareça, o método exige orientação. "A prescrição correta dos intervalos e o controle da progressão fazem toda a diferença para evitar lesões e garantir evolução. Um profissional de educação física avalia o histórico do praticante, sua condição física, eventuais limitações e objetivos, ajustando o método à realidade de cada pessoa."

Como resume Emidio Peres: "Tudo depende da estratégia e do objetivo". E talvez esse seja o maior mérito do método: permitir que cada corredor encontre o seu próprio caminho, passo a passo, ainda que alguns desses passos sejam dados caminhando.

Fontes: Daniel Dias Barbosa é profissional de educação física com especialização em treinamento desportivo e grupos especiais, com atuação na área fitness e no futebol profissional; Emídio Peres, profissional da educação física e pós-graduado em biomecânica e fisiologia do exercício. É treinador e sócio da assessoria esportiva Pacefit.