Caminhar na corrida não é fracasso: como funciona o método 'run/walk'?

Para muitas pessoas, a simples ideia de andar durante uma corrida é vista como um sinal de fracasso. Mas isso está mudando devido a uma abordagem que incorpora a caminhada como ferramenta estratégica de performance e saúde: o run/walk/run.
Criado originalmente em 1976 por Jeff Galloway, ex-atleta olímpico norte-americano e treinador, o método de treinamento voltou a ganhar força como forma de seguir treinos com menos lesões e mais prazer.
"Esse método é excelente para quem está começando, porque reduz drasticamente o impacto repetitivo nas articulações, tendões e músculos, diminuindo o risco de lesões, como canelite, fascite plantar e sobrecarga no joelho", explica o educador físico Daniel Dias Barbosa.
Além do efeito físico, o impacto psicológico também é relevante. "Ele quebra a barreira mental de 'preciso correr sem parar'. Isso ajuda a manter a motivação e evita a frustração comum no início, quando a resistência ainda está baixa."
Como funciona na prática?
No run/walk, caminhar não significa improvisar. O método prevê blocos bem definidos de corrida e caminhada, que podem ser ajustados conforme a evolução do corredor.
"Você pode usar, por exemplo, 2 minutos correndo + 1 minuto caminhando. Esse ciclo se repete até o fim do treino", ensina Barbosa. Ele destaca que o importante é manter a regularidade dos intervalos e planejar o treino antes de começar, sem depender do cansaço para decidir quando andar.
Emidio Peres, treinador da assessoria esportiva Pacefit, também estudou o método, principalmente com foco na reabilitação cardíaca, já que permite uma progressão mais segura e gradual do esforço físico. "Costumo começar com quatro minutos caminhando e um correndo, repetindo isso por 25, 30, 35 minutos. Depois de uma ou duas sessões, se estiver fácil, aumenta o tempo de corrida."
Lembrando que esses são exemplos dados pelos treinadores. A proporção entre corrida e caminhada no método run/walk/run deve ser ajustada conforme o nível de condicionamento físico, presença de doenças e objetivos individuais. O importante é que os intervalos respeitem os limites do corpo, evitando esforço excessivo e permitindo recuperação ativa.
Estratégia personalizada para cada corredor
O método oferece liberdade e adaptação, servindo tanto para iniciantes quanto para corredores experientes. "A progressão pode ser feita aumentando gradualmente o tempo correndo e diminuindo o tempo caminhando", diz Barbosa.
Um exemplo de evolução para quem está começando seria:
Semana 1: três treinos com 10 séries de 2 min de corrida / 1 min de caminhada
Semana 3: três treinos com 10 séries de 3 min de corrida / 1 min de caminhada
Semana 5: três treinos com 8 a 10 séries de 5 min de corrida / 1 min de caminhada
A vantagem do método é que a proporção de tempo "corrida/caminhada" pode ser adaptada à sua realidade. Você pode começar com 1 minuto de corrida e 2 de caminhada, por exemplo, e ir aumentando gradualmente. O importante é estabelecer previamente os intervalos e tentar segui-los corretamente nos treinos.
"Lembrando que o momento certo para avançar depende da resposta do corpo. Se o atleta consegue manter o ritmo de corrida sem perder o fôlego e sem dores, e se acorda bem no dia seguinte, está pronto para progredir."
Já nos casos de corredores mais avançados, como maratonistas, a estratégia pode ser usada pontualmente. "É claro que um atleta que quer fazer uma maratona sub-3h não pretende andar na prova. Já alguém que só quer terminar a maratona pode andar, e está tudo certo. Não deve haver julgamento."
Caminhar não é retrocesso, é inteligência, inclusive nas provas
Uma das principais lições do método é desassociar a caminhada da ideia de fraqueza ou falha. "Caminhar, dentro de um plano, é estratégia inteligente, não sinal de fraqueza", afirma Barbosa. "Atletas experientes usam a caminhada para administrar energia, reduzir a temperatura corporal e manter o ritmo até o final da prova."
Essa abordagem é válida inclusive em provas curtas, como 5 km ou 10 km. "O corredor iniciante chega na prova já com um plano definido: 'vou correr 3 minutos, caminhar 30 segundos'. Isso evita sair forte demais no início e quebrar no final. Inclusive, muitos que usam essa estratégia terminam provas com mais energia e tempo melhor do que se tentassem correr tudo direto", destaca o especialista.
Menos estresse fisiológico, evolução mais gradual
Segundo Barbosa, o maior trunfo do método é promover consistência e longevidade. "Ele permite que o corredor treine mais vezes na semana, recupere mais rápido e evite lesões. Para quem está começando, é um caminho seguro para construir resistência. Para quem já corre, é uma ferramenta estratégica para provas longas ou retomada pós-lesão."
Mas ele alerta: por mais simples que pareça, o método exige orientação. "A prescrição correta dos intervalos e o controle da progressão fazem toda a diferença para evitar lesões e garantir evolução. Um profissional de educação física avalia o histórico do praticante, sua condição física, eventuais limitações e objetivos, ajustando o método à realidade de cada pessoa."
Como resume Emidio Peres: "Tudo depende da estratégia e do objetivo". E talvez esse seja o maior mérito do método: permitir que cada corredor encontre o seu próprio caminho, passo a passo, ainda que alguns desses passos sejam dados caminhando.
Fontes: Daniel Dias Barbosa é profissional de educação física com especialização em treinamento desportivo e grupos especiais, com atuação na área fitness e no futebol profissional; Emídio Peres, profissional da educação física e pós-graduado em biomecânica e fisiologia do exercício. É treinador e sócio da assessoria esportiva Pacefit.
