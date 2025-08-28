Teste genético em embrião pode ajudar mulher acima de 35 anos a engravidar

Cientistas queriam entender se, ao implantar apenas embriões com a quantidade esperada de cromossomos, as chances de engravidar mais rapidamente aumentariam para estas mulheres. Eles verificaram também se os embriões possuíam alguma forma de mosaicismo, ou seja, se tinham tanto células com a quantidade habitual de cromossomos quanto outras com uma quantidade diferente —uma característica comum na FIV (fertilização in vitro).

Das cem mulheres que participaram do estudo, metade foi testada antes da implantação do embrião. O estudo, realizado de junho de 2021 a junho de 2023, envolveu tentantes de 35 a 42 anos que passavam por tratamento de FIV na King's Fertility, a clínica de fertilidade ligada à universidade.

A taxa de mulheres que deram à luz bebês vivos após até três implantações de embriões testados foi de 72%. Essa porcentagem é bem maior do que aquelas cujos embriões não passaram pelo exame. Neste segundo grupo, 52% delas conseguiram ter um bebê.

Além disso, as mulheres cujos embriões foram testados conseguiram engravidar em menos tentativas, reduzindo o tempo de concepção. Este é um fator importante para mulheres com idade reprodutiva avançada —se a espera puder ser minimizada, as chances de sucesso aumentam. Além disso, as complicações associadas, além do impacto físico e emocional, são menores quanto mais cedo possível a futura mãe puder engravidar.

Ao focar exclusivamente nas mulheres de 35 a 42 anos e incluir embriões com mosaicismo, abordamos questões que estudos anteriores não exploraram adequadamente. Apesar de estudos clínicos maiores em diversos centros serem necessários para confirmar estas descobertas, a melhora da eficiência do tratamento com um tempo mais curto para alcançar uma gravidez e nascimento de [bebê] vivo pode reduzir o fardo físico e mental da fertilização in vitro para mulheres de idade reprodutiva avançada. Sesh Sunkara, professora da King's College London, ginecologista da King's Fertility e autora principal do estudo, em comunicado

Resultado é importante, mas mais estudos são necessários. Resultado é importante porque "o número de mulheres começando suas famílias após os 35 anos está aumentando" e o trabalho pode sinalizar um caminho para a evolução dos protocolos em tratamentos de fertilidade. A opinião é de Yusuf Beebeejaun, também professor de medicina da King's College. Apesar disso, o estudo é considerado um piloto por envolver poucas mulheres. A esperança do grupo é continuar esta investigação em estudos maiores.