Teste genético em embrião pode ajudar mulher acima de 35 anos a engravidar

Testes genético do embriões criados por fertilização in vitro podem auxiliar mulheres de 35 a 42 anos a engravidar mais rápido, apontou um estudo liderado por pesquisadores da King's College London, no Reino Unido. O trabalho foi publicado no Journal of Clinical Medicine no dia 21 de julho.
O que aconteceu
Após os 35 anos, mulheres têm riscos maiores de produzirem embriões com anomalias cromossômicas. O estudo focou na aneuploidia, que é quando há cromossomos a mais ou a menos em uma célula, o que causaria síndromes nos futuros bebês. Segundo o estudo, a incidência de aneuploidia pode aumentar de 30% a 50% quando uma mulher tem 35 anos para 80% ou mais quando tem 42 anos ou mais. Em muitos casos, a implantação do embrião ou a gravidez nem conseguem evoluir por causa destas características, tornando a jornada para ser mãe mais longa e difícil.
Para este estudo, médicos decidiram testar os embriões para verificar se havia aneuploidia antes da implantação. Este tipo de teste (PGT-A) não é oficialmente recomendado pelo National Institute for Health and Care Excellence, um órgão governamental britânico de saúde pública. O motivo? A média das tentantes e gestantes no país é mais jovem, e nesta faixa etária a aneuploidia é rara.
Cientistas queriam entender se, ao implantar apenas embriões com a quantidade esperada de cromossomos, as chances de engravidar mais rapidamente aumentariam para estas mulheres. Eles verificaram também se os embriões possuíam alguma forma de mosaicismo, ou seja, se tinham tanto células com a quantidade habitual de cromossomos quanto outras com uma quantidade diferente —uma característica comum na FIV (fertilização in vitro).
Das cem mulheres que participaram do estudo, metade foi testada antes da implantação do embrião. O estudo, realizado de junho de 2021 a junho de 2023, envolveu tentantes de 35 a 42 anos que passavam por tratamento de FIV na King's Fertility, a clínica de fertilidade ligada à universidade.
A taxa de mulheres que deram à luz bebês vivos após até três implantações de embriões testados foi de 72%. Essa porcentagem é bem maior do que aquelas cujos embriões não passaram pelo exame. Neste segundo grupo, 52% delas conseguiram ter um bebê.
Além disso, as mulheres cujos embriões foram testados conseguiram engravidar em menos tentativas, reduzindo o tempo de concepção. Este é um fator importante para mulheres com idade reprodutiva avançada —se a espera puder ser minimizada, as chances de sucesso aumentam. Além disso, as complicações associadas, além do impacto físico e emocional, são menores quanto mais cedo possível a futura mãe puder engravidar.
Ao focar exclusivamente nas mulheres de 35 a 42 anos e incluir embriões com mosaicismo, abordamos questões que estudos anteriores não exploraram adequadamente. Apesar de estudos clínicos maiores em diversos centros serem necessários para confirmar estas descobertas, a melhora da eficiência do tratamento com um tempo mais curto para alcançar uma gravidez e nascimento de [bebê] vivo pode reduzir o fardo físico e mental da fertilização in vitro para mulheres de idade reprodutiva avançada. Sesh Sunkara, professora da King's College London, ginecologista da King's Fertility e autora principal do estudo, em comunicado
Resultado é importante, mas mais estudos são necessários. Resultado é importante porque "o número de mulheres começando suas famílias após os 35 anos está aumentando" e o trabalho pode sinalizar um caminho para a evolução dos protocolos em tratamentos de fertilidade. A opinião é de Yusuf Beebeejaun, também professor de medicina da King's College. Apesar disso, o estudo é considerado um piloto por envolver poucas mulheres. A esperança do grupo é continuar esta investigação em estudos maiores.
