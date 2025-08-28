Se esqueço muito as coisas, devo recorrer à vitamina B-12?

Toda vez que alguém aconselha a tomar uma vitamina, logo se associa a ideia de que o corpo está com déficit de algum nutriente. No caso da vitamina B12, muitas vezes ela é relacionada ao funcionamento da mente.

Com o estresse do dia a dia, é comum esquecer compromissos ou situações corriqueiras, e recorrer à vitamina acaba sendo visto como uma solução rápida. No entanto, médicos alertam que é fundamental observar outros sintomas, avaliar a alimentação e, principalmente, verificar os níveis da vitamina por meio de exames de sangue (hemograma) e testes bioquímicos específicos.

A falta de memória, por exemplo, pode estar ligada não apenas à carência de B12, mas também a fatores como ansiedade, sobrecarga mental e até a exaustão que muitas pessoas enfrentam atualmente.