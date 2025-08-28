Se esqueço muito as coisas, devo recorrer à vitamina B-12?

Toda vez que alguém aconselha a tomar uma vitamina, logo se associa a ideia de que o corpo está com déficit de algum nutriente. No caso da vitamina B12, muitas vezes ela é relacionada ao funcionamento da mente.
Com o estresse do dia a dia, é comum esquecer compromissos ou situações corriqueiras, e recorrer à vitamina acaba sendo visto como uma solução rápida. No entanto, médicos alertam que é fundamental observar outros sintomas, avaliar a alimentação e, principalmente, verificar os níveis da vitamina por meio de exames de sangue (hemograma) e testes bioquímicos específicos.
A falta de memória, por exemplo, pode estar ligada não apenas à carência de B12, mas também a fatores como ansiedade, sobrecarga mental e até a exaustão que muitas pessoas enfrentam atualmente.
A B12, conhecida também como cobalamina, está envolvida em uma série de funções do nosso organismo. Ela participa de reações metabólicas relacionadas ao bom funcionamento do sistema nervoso, cardiovascular, celular, atuando na síntese do DNA e na produção de células do sangue.
Ela não é produzida no organismo, mas, sim, absorvida no processo digestivo, mais exatamente no duodeno, após passar pelo estômago, quando alimentos de origem animal, como carnes, produtos lácteos e ovos são consumidos. As vísceras, como fígado e rim bovinos, apresentam altos índices de cobalamina.
Sinais que o corpo dá
Anemia, fraqueza, fadiga muscular, aumento do risco de doenças cardiovasculares, neuropatias —dormência e formigamento em pernas e braços—, perda de memória, eventual confusão mental, aftas na boca, inflamação sistêmica e irritabilidade são sintomas da baixa absorção da vitamina B12 pelo organismo.
Outros sintomas como a redução do suco gástrico no estômago, o uso de medicamentos para o controle do diabetes, para o estômago e antiácidos, o alcoolismo e as alterações genéticas contribuem para a baixa assimilação.
Se houver falta de vitamina
Quando o diagnóstico é positivo para níveis abaixo do recomendado, é preciso rever a alimentação, primeiramente, para depois fazer a suplementação; mesmo porque há no mercado produtos fortificados que garantem as necessidades da B12 no organismo, segundo os especialistas.
Não tome vitamina por conta própria
Inserir vitaminas, sem consultar um médico, é perigoso e pode ser prejudicial à saúde. Megadoses da B12 —acima de 1mg/dia— resultam em surtos de acne, rosácea —doença de pele que causa vermelhidão e inchaços com pus no rosto—, piora da nefropatia em pacientes diabéticos com comprometimento renal, risco elevado de infarto agudo e, até, danos ao fígado.
Fontes: Mário Kehdi Carra, médico endocrinologista, Mayara Bernardo, nutricionista especialista em nutrição clínica e em nefrologia e Regina H. M. Pereira, nutricionista.
*Com matéria publicada em fevereiro de 2022
