Por que o sono no sofá parece vir mais rápido do que na própria cama?

Curiosamente, o sofá costuma ser mais convidativo para o sono do que a própria cama. No sofá, o sono chega quase sem esforço, muitas vezes embalado por um filme calmo ou de ritmo lento. Mas, ao se levantar e ir para o quarto, o cérebro entende que precisa "recomeçar" o processo de adormecer, o que pode levar cerca de dez minutos.
É por isso que tanta gente relata perder o sono justamente ao deitar no travesseiro. O que falta é a chamada inércia do sono — aquele estado que permite prolongar a sonolência natural em vez de interrompê-la.
O que fazer, ou não, para dormir
Outro fator que explica por que a cama parece menos acolhedora é o ritual antes de dormir. Escovar os dentes sob luz forte, lavar o rosto com água fria, trocar de roupa e até discutir os planos do dia seguinte funcionam como pequenas ativações do cérebro. Quando, finalmente, a pessoa se deita, já perdeu aquela sonolência natural que sentia no sofá.
A solução é criar um ritual de transição mais suave, que mantenha o corpo no mesmo ritmo de relaxamento iniciado na sala. Isso pode incluir uma leitura leve, um exercício de respiração ou até a mesma atividade calma que ajudou o sono a surgir no sofá. O importante é treinar a mente para associar a cama exclusivamente ao descanso — e não ao estado de vigília.
Sofá não é cama - e o corpo sente
Embora o sofá seja prático para cochilos rápidos, ele não substitui a cama de verdade. O motivo é simples: enquanto os colchões são pensados para se adaptar ao corpo e até corrigir problemas ortopédicos, o sofá é escolhido mais pelo design, tamanho e maciez. E maciez não significa conforto.
Se ele afunda demais, sobrecarrega a bacia; se é duro demais, não acompanha as curvas naturais da coluna. Somado ao fato de ser usado por pessoas de pesos e alturas diferentes, o estofado deforma mais rápido.
Resultado: dores nas costas, insônia, cansaço persistente, torcicolos e até aumento da temperatura corporal, dependendo do tecido. O corpo até relaxa por alguns minutos, mas, em longas horas de sono, cobra a fatura.
*Com informações de reportagens publicadas em 02/05/2023 e 19/12/2017
