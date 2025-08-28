Por que o sono no sofá parece vir mais rápido do que na própria cama?

Curiosamente, o sofá costuma ser mais convidativo para o sono do que a própria cama. No sofá, o sono chega quase sem esforço, muitas vezes embalado por um filme calmo ou de ritmo lento. Mas, ao se levantar e ir para o quarto, o cérebro entende que precisa "recomeçar" o processo de adormecer, o que pode levar cerca de dez minutos.

É por isso que tanta gente relata perder o sono justamente ao deitar no travesseiro. O que falta é a chamada inércia do sono — aquele estado que permite prolongar a sonolência natural em vez de interrompê-la.

O que fazer, ou não, para dormir

Outro fator que explica por que a cama parece menos acolhedora é o ritual antes de dormir. Escovar os dentes sob luz forte, lavar o rosto com água fria, trocar de roupa e até discutir os planos do dia seguinte funcionam como pequenas ativações do cérebro. Quando, finalmente, a pessoa se deita, já perdeu aquela sonolência natural que sentia no sofá.