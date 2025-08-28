Medo de abandono: sinais de que ele está presente na sua vida e como lidar

Leite acrescenta que há uma tendência de repetir padrões afetivos da infância nas relações adultas. "Pessoas com diferentes tipos de apego podem ser gatilho umas para as outras. O evitativo busca distância para se sentir seguro; o ansioso busca proximidade constante, o que pode gerar ciclos de conflito e percepção de rejeição", diz.

Para a psiquiatra Luciana Oliva, em relacionamentos, algumas pessoas desenvolvem dependência excessiva, enquanto outras tendem a se distanciar ou até sabotar os vínculos afetivos. "Quem apresenta dependência intensa frequentemente sente dificuldade em se sentir capaz e ter autoconfiança, buscando aprovação e atenção de forma constante de terceiros. Já aquele que se afasta tende a se proteger emocionalmente, evitando proximidade para não se sentir vulnerável", diz. Ela explica que esses mecanismos estão ligados a sentimentos ambivalentes: "A pessoa deseja estar próxima, mas também tem medo de ser rejeitada, o que pode levar à busca constante por aprovação".

Oliva acrescenta que, ao longo da vida, essas feridas emocionais podem persistir, surgindo em relações marcadas pelo medo intenso de perdas, pela busca contínua de aprovação ou por comportamentos de autossabotagem. "De forma geral, esses eventos contribuem para padrões de relacionamento inseguros que acabam sustentando o medo de abandono ao longo da vida", afirma.

O que fazer se você tem medo do abandono

Entender esses sinais é o primeiro passo para aprender a confiar nos outros — e, principalmente, em si mesmo, aponta Leite.

"O autoconhecimento é essencial para se proteger de decepções. É aprendendo a se conhecer melhor que conseguimos perceber o outro e lidar de forma mais saudável com os relacionamentos. Buscar ajuda profissional cedo, inclusive na adolescência, quando surgem alterações comportamentais, é ideal para prevenir que traumas se prolonguem na vida adulta."