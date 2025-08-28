Medo de abandono: sinais de que ele está presente na sua vida e como lidar

Você já se pegou checando mensagens várias vezes, se perguntando se alguém ainda gosta de você, ou sentiu uma ansiedade súbita quando alguém querido se afasta um pouco?
Esses sinais podem parecer pequenos, mas para muitas pessoas refletem algo mais profundo: o medo de abandono.
O sentimento, que geralmente nasce de experiências na infância ou de relações instáveis, pode influenciar amizades, romances e até a maneira como você se vê.
Como surge o medo do abandono
O medo de abandono geralmente surge na infância, quando a criança experimenta a chamada "angústia de separação".
Segundo Fábio Aurélio Leite, médico psiquiatra do Hospital Santa Lúcia Norte, de Brasília, e membro da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), a presença dos pais ou cuidadores é fundamental: o afastamento momentâneo gera insegurança, ansiedade e sensação de abandono.
"A criança precisa sentir que o cuidador vai voltar, que o distanciamento é transitório e a proximidade será restabelecida."
De acordo com o médico psiquiatra Marcel Fúlvio Padula Lamas, coordenador da Psiquiatria do Hospital Albert Sabin (HAS), há alguns sinais recorrentes que indicam esse quadro.
Muitas vezes, explica o médico, essas ações acabam enfraquecendo a própria conexão, num ciclo difícil de romper.
A psiquiatra Luciana Oliva, especialista em Atenção Básica à Saúde na Holiste Psiquiatria, clínica de saúde mental em Salvador, aponta que fatores genéticos também podem influenciar no desenvolvimento do medo de abandono.
"Há grandes evidências na literatura que demonstram que fatores genéticos estão relacionados ao desenvolvimento do medo de abandono e de padrões de dependência nos relacionamentos. Essa predisposição biológica interage com fatores ambientais, como experiências estressoras, e modula o risco de desenvolvimento desses padrões."
De acordo com a médica, traços como o neuroticismo —tendência a experimentar emoções negativas intensas diante de estressores— são altamente herdáveis e favorecem comportamentos de dependência.
"Crianças com temperamento sensível, que se emocionam facilmente, se incomodam intensamente com críticas ou mudanças, ou evitam situações novas por medo ou insegurança podem se tornar mais vulneráveis a desenvolver padrões de dependência ou afastamento na vida adulta."
Esse efeito, acrescenta, é potencializado quando tais características se combinam com experiências de abandono ou negligência na infância, como pais pouco afetuosos ou ausência de atenção emocional.
Sinais comuns
De acordo com Lamas, sinais recorrentes incluem insegurança constante nas relações, sensação persistente de não ser digno de afeto, procura exagerada por aprovação e atitudes de dependência ou controle sobre o outro.
Também podem estar presentes o apego excessivo (clinginess), o hábito de se anular para agradar (conhecido como people-pleasing), dificuldade para confiar, cansaço emocional para sustentar vínculos e, em quadros mais acentuados, comportamentos autodestrutivos.
"Em alguns casos, há ainda um estado de alerta constante, interpretando pequenos gestos como sinais de afastamento e analisando demais cada interação", complementa Lamas.
"Sentir-se inseguro diante de situações específicas é normal. O medo persistente, no entanto, traz uma ansiedade contínua, repetição de comportamentos voltados a buscar garantias e um histórico de relações instáveis."
Apego em diferentes relacionamentos
Lamas ressalta que o medo de abandono pode se manifestar em qualquer vínculo importante, não apenas no campo amoroso. Segundo ele, amizades, relações familiares e até interações no ambiente profissional podem ser afetadas. "Afastamentos inesperados, rejeições sutis ou rompimentos silenciosos em amizades podem ativar esses medos. Em resumo, qualquer relação que envolva afeto, confiança e proximidade pode despertar esse tipo de insegurança", afirma.
Leite acrescenta que há uma tendência de repetir padrões afetivos da infância nas relações adultas. "Pessoas com diferentes tipos de apego podem ser gatilho umas para as outras. O evitativo busca distância para se sentir seguro; o ansioso busca proximidade constante, o que pode gerar ciclos de conflito e percepção de rejeição", diz.
Para a psiquiatra Luciana Oliva, em relacionamentos, algumas pessoas desenvolvem dependência excessiva, enquanto outras tendem a se distanciar ou até sabotar os vínculos afetivos. "Quem apresenta dependência intensa frequentemente sente dificuldade em se sentir capaz e ter autoconfiança, buscando aprovação e atenção de forma constante de terceiros. Já aquele que se afasta tende a se proteger emocionalmente, evitando proximidade para não se sentir vulnerável", diz. Ela explica que esses mecanismos estão ligados a sentimentos ambivalentes: "A pessoa deseja estar próxima, mas também tem medo de ser rejeitada, o que pode levar à busca constante por aprovação".
Oliva acrescenta que, ao longo da vida, essas feridas emocionais podem persistir, surgindo em relações marcadas pelo medo intenso de perdas, pela busca contínua de aprovação ou por comportamentos de autossabotagem. "De forma geral, esses eventos contribuem para padrões de relacionamento inseguros que acabam sustentando o medo de abandono ao longo da vida", afirma.
O que fazer se você tem medo do abandono
Entender esses sinais é o primeiro passo para aprender a confiar nos outros — e, principalmente, em si mesmo, aponta Leite.
"O autoconhecimento é essencial para se proteger de decepções. É aprendendo a se conhecer melhor que conseguimos perceber o outro e lidar de forma mais saudável com os relacionamentos. Buscar ajuda profissional cedo, inclusive na adolescência, quando surgem alterações comportamentais, é ideal para prevenir que traumas se prolonguem na vida adulta."
A terapia, defende Leite, é fundamental para lidar com essas questões.
"Existem várias abordagens — cognitivo-comportamental, Gestalt, psicodrama, análise comportamental, psicanálise — e o importante é encontrar a que o paciente se identifica mais, assim como o terapeuta. É difícil resolver essas questões sozinho, pois envolve relações interpessoais. Muitas vezes, é necessário trabalhar isso em terapia e, posteriormente, em diálogo aberto com o parceiro ou pessoa próxima, para explicar seu tipo de apego e experiências passadas."
