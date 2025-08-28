Dar um tempo no uso do celular alivia a mente e garante bem-estar

O celular se tornou um prolongamento do corpo humano. Para muitos, é a última coisa tocada antes de dormir e a primeira ao acordar. O problema é que a facilidade de acessar redes sociais, jogos e conteúdos a qualquer momento cobra um preço alto.

O brasileiro passa, em média, mais de nove horas por dia conectado — tempo suficiente para comprometer não apenas a rotina, mas também o funcionamento cerebral.

O excesso de estímulos digitais gera impactos profundos: diminui a concentração, favorece quadros de ansiedade e intensifica a comparação social, que pode levar a sentimentos de inadequação e tristeza. O resultado é um cérebro em constante estado de alerta, sempre à espera da próxima notificação, mas cada vez menos capaz de se desligar para relaxar ou se concentrar em tarefas complexas.