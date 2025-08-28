Como parar de roer unhas e manter mãos mais bonitas

Roer unhas é um hábito que parece inofensivo, mas atinge de 20% a 30% da população mundial em todas as idades, segundo estudo publicado na revista científica National Library of Medicine.

A maioria começa ainda na infância, leva para a adolescência e chega à vida adulta sem conseguir largar. O nome técnico é onicofagia e, na prática, trata-se de um comportamento automático, muitas vezes inconsciente.

Por que a gente rói unhas?

As causas são variadas: insegurança, ansiedade, nervosismo ou até situações de tédio. Um filme emocionante ou uma reunião estressante já são gatilhos suficientes para levar os dedos à boca. Para muita gente, é uma forma de lidar com a pressão emocional ou simplesmente de se distrair.